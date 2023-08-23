中國好聲音｜李玟最後錄製畫面後半段冇全身鏡頭　低頭忍痛演唱

近日網上曝光了一段華語樂壇天后李玟（CoCo）生前淚控內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公的錄影聲帶，引起軒然大波。其中她提到最後的錄製畫面時，因為導演組未能兌現承諾，最終令她一個人穿上高跟鞋苦撐着表演，令她感到非常痛苦甚至覺得在舞台上有被人侮辱的感覺。正正因為如此，令這段最後表演翻Hit，更被細心網友發現在後半段時，節目組只近鏡拍攝CoCo畫面，完全看不到其全身，當下的她其實已經摔倒在地上忍痛演唱，其表情異常痛苦，但她仍堅持唱下去且盡量保持微笑，絕對是一位敬業的歌手。

一開始CoCo有不少全身鏡頭。（影片截圖）

翻看CoCo提到的最後一集畫面時，當時的她是與學員王澤鵬演唱《永不失聯的愛》，打扮漂亮腳踏高跟鞋的她，一開始鏡頭是作遠鏡拍攝，能清晰可見她是站立着唱歌，其左手擺放在後面，而她亦站在原點沒有走動，可知當時的她腳傷是多麼的嚴重。

CoCo站在原點沒有走動。（影片截圖）

在第一段演唱時CoCo的全身或半身鏡頭都非常多，但待進入第二段的時候，有細心的網民就發現已經看不到她的全身鏡頭了，指出此時候的她其實已經摔倒在地上，鏡頭亦只作近鏡拍攝，從畫面可見摔倒後的她狀態甚為不佳頭髮更有些凌亂，不時低頭閉着眼，表情異常痛苦。而合唱的他們幾乎零互動，節目組就合成他們各自演唱的畫面，拼湊成同框畫面，格外顯得突兀。

後半段CoCo唱歌時表情異常痛苦。（影片截圖）

CoCo不時保持微笑。（影片截圖）

雖然CoCo整個人忍痛着，但她仍表現出專業水準，在演唱時不時保持微笑，坐着唱完整首歌，而從最後一個畫面可見，演唱完畢後的她似乎已筋疲力竭，低頭閉着眼，可想而知她身心已經累了。

CoCo演唱完畢後似乎已筋疲力竭。（影片截圖）