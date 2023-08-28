袁劍偉被指睇Edan演唱會唔睇姜濤盧瀚霆　9字回應疑與林嘉欣有關

袁劍偉導演上月底宣布與林嘉欣離婚，結束11年婚姻。而袁劍偉昨日（27/8）就是自婚變後首度IG出Post，他去了觀賞MIRROR成員呂爵安（Edan）的個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》，並貼上合照。誰知竟有人留言問他為何只去捧Edan場而不去睇姜濤演唱會，疑暗指他偏心，但袁劍偉就以9字回應，疑與離婚有關。

袁劍偉去了睇Edan演唱會，並貼出合照。（IG@fen_yuen）

袁劍偉與MIRROR經理人花姐識於微時，幾年前他就在花姐搭路下幫他執導《蒙著嘴說愛你》MV，其後由姜濤、Edan、陳卓賢（Ian）主演的籃球主題劇集《季前賽》，都是袁導之作品，他與MIRROR關係密切，亦曾在電台節目力讚姜濤。

袁劍偉與姜濤合作無間。（IG@fen_yuen）

袁劍偉（左三）執導ViuTV劇集《季前賽》。（IG@fen_yuen）

今日他貼上與Edan在演唱會後台的合照，相中他搭著Edan膊頭，並留言：「做乜我咁大力，攬到佢人都斜埋。好開心亦都好榮幸，同佢一齊經歷，人生第一個個人演唱會。」誰知此舉惹來其他鏡粉不滿，分別有人留言說他偏心，說明明姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）都是第一次開演唱會，問他為何只支持Edan，但就不去捧另外兩位的場。

袁劍偉親9字親回缺席姜濤演唱會的原因。（IG@fen_yuen）

有人就認為留言者挑撥離間、別有用心，是偽裝的姜糖和神徒，叫袁導無需理會。不過袁導還是親自回覆了對方說：「因為屋企出現左（咗）問題」。翻查紀錄，袁導與林嘉欣於7月28日宣布離婚，而Anson Lo演唱會於7月23至26日，姜濤演唱會在8月2至5日，估計袁導所說的「屋企問題」很有可能就是離婚，當時他仍未收拾好心情；而不少「爵屎」都留言叫袁導好好振作。