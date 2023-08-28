林志穎登《披荊斬棘3》節目組一舉動獲網民讚好：反觀《好聲音》…

近日兩岸三地都因為李玟生前的一段錄音而鬧得沸沸揚揚，她在錄音中聲淚俱下控訴《中國好聲音》節目組涉及造假及欺淩的行為，令網民相當氣憤，開始抵制《中國好聲音》和浙江衛視的節目，根據最新消息《中國好聲音2023》已經因為這次之間暫停錄製和播出直至另行通知。



在《中國好聲音》宣佈停播之際，芒果TV自製綜藝《披荊斬棘2023》恰好在這個時間點上開播，在節目首播的初舞臺裡，不少哥哥的表現都令人相當驚豔，比如在初舞臺裡人氣拿下斷層第一林志穎、表演被嘲像是年會裡非要跳舞的董事長的王耀慶、一開口滿是回憶的大馬代表張棟樑和品冠，還有好多優秀哥哥們的精彩表演，為《披荊斬棘2023》的開播贏得了不少好評。

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在《披荊斬棘2023》裡，陸續搬入新宿舍的哥哥們即將開啟全新的同住生活。有網民就發現，原來節目組還特意給剛剛車禍康復不久的林志穎安排了單人房，出於對他身體狀況的考慮，能讓他有更好的休息環境，節目組以平均床位的火力值，給他安排了環境舒適的單人房，讓林志穎相當感動：「他們對我很好，給了我一個單人房，因為他們比較擔心我的身體。」

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《披荊斬棘2023》貼心照料林志穎 網民：反觀《好聲音》…

看到這幕不少網民都稱讚《披荊斬棘2023》的節目組非常貼心，有認真注意到每位哥哥的情況，大讚芒果TV「以人為本」非常有人情味。相比如今被兩岸三地抨擊的《中國好聲音》的節目組，導師在臺上跌倒都不管不顧，也難怪大家都感嘆：沒有對比就沒有傷害啊！

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