林志穎遇毀容級車禍後首次現身內地商演　容貌成焦點

去年7月，台灣知名藝人林志穎駕駛Tesla Model X時發生車禍，受傷嚴重，並先後接受多次手術。在休養近十個月後，林志穎上周六（17日）首次在內地商演，公開露臉。



上周六，林志穎在貴州貴陽以代言人身份出席某廚電品牌的宣傳活動，其動向獲網民關注和追捧。網傳影片顯示，林志穎的狀態不錯，現場演唱了幾首歌，還為觀眾粉絲簽名留念。

林志穎車禍後嚴重受傷，包括臉骨、骨折、頭部外傷等，不少網民都關注其容貌是否受損。其中一段影片顯示，林志穎的妝容厚重，容貌似乎與以前不同，有人更直言「原諒我真的沒有認出來這是林志穎」。

不過，有網民指出影片有加上濾鏡，才導致林志穎變樣，「拍視頻的人美顏開太猛了…刷了其他視頻 沒任何問題」、「先把美顏美妝關了再來黑吧」、「這個視頻拍的也太失真了」、「出車禍之後毀容了還能這樣其實還好 巔峰時期真的帥」、「經過九死一生，已經很好了，沒有必要討論別人的顏值」。

今年2月，林志穎首度復出現身春酒晚會；6月初，林志穎在微博更新動態，並發布其在珠海賽車場駕駛小鵬G6賽道馳騁的照片，透露在6月6日重返賽車場。6月6日，小鵬汽車官方宣布林志穎成為小鵬G6品牌智友。

去年7月，林志穎駕駛Tesla Model X在桃園市中正北路發生車禍，他被民眾救出時鮮血滿臉。據此前報道，林志穎頭部受傷，一度無法說話，坐在副駕駛座的兒子則臉部擦傷及受驚，兩人被送往林口長庚醫院接受治療。