美國歌手Miguel「背脊插掛鈎」懸掛半空4分鐘唱歌　IG裸背曬傷勢

近日，美國歌手Miguel於音樂會上因赤裸上身，背後插上兩個金屬掛鈎並懸掛在半空中長達4分鐘而引發熱議，驚悚的畫面不僅嚇壞了現場觀眾，照片流出後也讓不少網民看完後驚呼：「睇到腳軟！」



今年37歲的Miguel於2010年以首張專輯《All I Want Is You》走紅，並曾經因為演唱過彼思動畫電影《玩轉極樂園》（Coco）的主題曲〈Remember me〉而廣為人知。近日，他為宣傳自己的新專輯《Viscera》而特意舉辦了音樂會，並在音樂會上演唱了4首新歌，吸引了大批歌迷塞爆現場。

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但萬萬沒想到演出期間，Miguel先是脫去上衣赤裸著上身，隨後再由三名工作人員現場在他的背部兩側穿插入連接鋼索的金屬掛鈎，當掛鈎插入皮膚時，Miguel也露出了痛苦的表情，引起觀眾一片譁然、驚叫連連。更令人擔心的是，Miguel在這4分鐘裡是在完全沒有任何安全護具下被吊在半空，一直到演唱結束後才被緩緩放回到舞臺上，再由工作人員把掛鈎拆除，這行為可以說是非常的危險。

不過據瞭解，Miguel其實為了這場「突破界限的表演」也做足了準備，並和藝術家團隊進行了多次測試，以確保演出期間的安全性。但無論如何，歌迷們看了他的表演後還是為他捏了一把冷汗，直呼：「光看照片都覺得痛！」、「太瘋狂了！」。而在演出過程中也有歌迷看了他的表演而感到身體不適，所幸現場有醫護人員待命，因此並無大礙。

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