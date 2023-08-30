陳偉霆幼年喪父人生留遺憾　望可重來同爸爸相處：多跟爸爸聊天

現年37歲的陳偉霆（William）是圈中出了名的孝順仔，早年豪擲逾2千萬港幣購入逾千呎豪宅單位贈媽媽，又不時抽空陪伴媽媽去玩，母子情相當好。但他心中卻有一個遺憾，就是後侮沒有跟爸爸多聊天，在近日播出的綜藝節目《童話》中，他就回憶起與父親的點滴，揚言假若可回到小時候，一定要多跟爸爸聊天，記住與爸爸一起相處的歡樂時光。

陳偉霆是圈中出了名的孝順仔。（陳偉霆微博圖片）

William在年幼的時候，爸爸就因病去世，媽媽一個人照顧他同哥哥及姐姐，所以他的童年時光與爸爸相處機會不多，對他的記憶點更是少之又少。正正因為如此，所以在節目中談到如果可以同8歳的自己對話，會說些甚麼的時候，他就二話不說想同爸爸多聊天：「如果我看到8歲的自己，我會跟他說就是多跟自己的爸爸聊天，多跟爸爸聊天。然後多記住跟爸爸相處的每一瞬間，記住它。如果我有一個機會，因為我現在我回想跟我爸相處，我永遠只想着一個東西，在球場上把我拉起來，但別的我想不到了。」

陳偉霆後悔沒有多跟爸爸聊天。（影片截圖）

而他提到爸爸在球場上將他拉回來一事，其實就是爸爸扭着他耳朵，但他並不恨對方：「但是這個不是說恨他，就是很有愛的那種，但是我發覺我小時候，跟他沒有太多的記憶點，後來都是經過我哥我姐，跟我說起爸爸或者是我媽媽回憶給我聽，原來我爸爸是這樣的。」看來他是很後悔當時沒有多跟爸爸聊天，但無論如何都好，相信爸爸在天上知道他的演藝事業發展蒸蒸日上及將媽媽照顧得那麼好，一定甚感安慰。

陳偉霆同爸爸相處不多。（影片截圖）