《那年盛夏我們綻放如花》劇情介紹　充斥血腥畫面殺出港劇新血路

香港的劇集大多數都不會過於血腥，但是剛剛於ViuTV上架的新劇《那年盛夏我們綻放如花》卻讓許多網民異常期待，因為根據預告片，裡面會有較血腥的爆頭畫面，在港劇裡是比較少見的。單看劇名，很多人都會以為是一部青春校園劇，的確沒錯，但這部卻包含了驚悚的部分。



這一部劇集由陳健朗執導，改編自小說《已讀不回死全家》，劇情也與日本小說《國王遊戲》相似。故事講述一班學生無端端被強加入群，並開始了一場『死亡遊戲』。同學不得離群，否則就會立馬爆頭死亡。

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劇集裡有許多血腥鏡頭，最經典的就是爆頭的畫面。這也讓許多網民非常期待，但是有關畫面不能通過電檢條例，但如果在上網看則可以看到原版沒刪減的版本。導演陳健朗在這部劇裡選了許多年輕新一代的演員。為了讓這一些新演員更能投入和進入狀態，在拍攝之前，導演還請來資深演員張錦程與戲劇導師李頊珩設計了工作坊，讓一眾演員上課學習。

第一次參與拍攝連續劇的邱彥筒（Marf@COLLAR）認為工作坊很有用，而且上課後他們都需要交功課。所謂的功課就是在讀完劇本之後，都需要記錄下情緒日記，記錄當下的感受，籍此讓演員們可以對角色的認識更深入。

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來深入瞭解一下劇情。劇集一開始是暑假即將結束，一群高中生原本平靜地等待著開學，但卻被一個自稱 Admin 的人將他們拉進了一個名為『已讀不回死全家』的群組。Admin 強制他們參與一場死亡遊戲，在大家還未將身份未明的四名目標人物除去前，只要不回覆訊息的人都會立刻爆頭死亡。對於班上數位同學陸續離奇死去，讓其他人開始恐慌。

這一場死亡遊戲也讓同學們開始露出真面目，平時性格平穩的何晞賢與 Admin 開始角力，目的是要守護自己最珍重的朋友；富有正義感的楊悅盈希望班上的同學都能生還，鋌而走險要揭穿 Admin 的真面目；平時偏激的石曉陽極力要將目標人物給剷除，以犧牲小數來救出多數。三人各自跟著自己的信念，以行動來拯救同學。但在死亡的壓力下，其他的同學露出了扭曲的本性，利用遊戲規則陷害同學、復仇、將其他的人當成妻子等等。讓原本充滿著青春活力的高中，因為這一個遊戲而變成了血與背叛的修羅地獄。到底這些同學能否能生存至開學呢？

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這部劇集只有短短的15集，除了劇情新穎，相信會吸引到年輕的網民觀看。最讓人驚喜的是，2021年憑著電影《梅豔芳》拿下第40屆香港電影金像獎最佳新演員的王丹妮也會參與特別演出。

劇中的『已讀不回死全家』其實也透露著現實生活中許多人經常選擇『已讀不回』，對於需要求助的人，可能就因為對方的不回覆，一個歪念就想不開。如果可以，簡單的一個回應總好過什麼都不回。

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