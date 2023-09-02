颱風蘇拉｜魏如萱香港演唱會撞正打風　IG「3字失言」惹公關災難

金曲歌后魏如萱2日於香港開騷，不料，卻遇上颱風攪局，便有粉絲到她社群留言討安慰，沒想到，她竟回應「換班機」3個字，意外遭到炎上；外加主辦單位處理不當，引發大批粉絲怒火。



魏如萱2號於香港九龍灣國際展貿中心開唱，卻遇上蘇拉颱風侵襲，除了災情頻傳外，外地粉絲也很難來到香港；而她先前發文，曬出在飛機上的照片，並寫下：「不管怎樣都要唱！」，不過，就有外地粉絲留言表示：「我明天去香港的機票被取消了，我要哭了」，她則是回應：「換班機！」，引發粉絲不滿。

【圖輯】點圖放大看更多魏如萱IG靚相👇👇👇

+ 26

此外，主辦單位僅公告：「1. 如9月2日下午4時前取消所有黑色暴雨警告訊號、八號烈風或暴風訊號，原定晚上8時的演出將會如常晚上8時進行。2. 如9月2日下午6時前取消所有黑色暴雨警告訊號、八號烈風或暴風訊號，原定晚上8時的演出將會順延至晚上9時進行」，並沒有「退票」選項，種種事件引發粉絲怒火。

因此，魏如萱的IG也湧入大批粉絲抗議，狠批：「換檔期舉辦演唱會不行嗎？」、「颱風天應該避免出門，人身安全更重要​」，而她在粉絲群表示：「我只會唱歌，退票找主辦」，並表明出現太多攻擊留言，所以將評論區關閉；而主辦單位2日稍早也終於公布退票方案，指出若因颱風影響，無法抵港觀賞的粉絲，可以進行退票程序。

【同場加映】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【相關圖輯】張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數（01製圖）

+ 25

延伸閱讀：

火山布雷系統打造「地雷島」？ 陸軍澄清：「戰時」阻絕敵軍

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】