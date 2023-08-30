羅志祥IG曬豪宅「一罕見設備」讓女星茵茵驚呼：家裡居然有這個…
撰文：ETtoday
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羅志祥7月底在台北小巨蛋結束兩場演唱會後，仍不時會和粉絲分享生活點滴。他27日便在社群網站上傳豪宅內部照及23秒短片，一個罕見設備讓女星茵茵驚呼「什麼意思」，許多網友看了也不敢置信地說：「太誇張了！」
原來近年熱愛打高爾夫球的羅志祥在住家鋪設了推桿場，他雖然沒有露臉，但可以窺見他僅穿著拖鞋，踏上草皮練習推桿的視角畫面，一旁還有黑色樓梯，似乎可以再通往其他地方，整體佈置相當有質感。
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有趣的是，羅志祥貼文一PO出，引來不少粉絲驚呼：「太厲害了吧在家裡打高爾夫」、「扯欸露天的嗎」、「可以去你家練嗎？！」台灣女星茵茵也不敢相信，「居然在家裡可以有推桿場」，他看到後則大笑4聲回覆「對呀」。
事實上，羅志祥曝光衣物間的照片時，已引起外界的廣大討論，只見他隨性坐在一張長椅上，下方鋪有一張地毯，玻璃鏡面還反射出公仔和紅色潮牌提包，身後掛滿衣物。看到有網友好奇拍照地點，他當時坦言正是自己的家，瞬間讓粉絲驚呼：「根本精品店規模！」
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