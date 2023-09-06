關智斌年齡嚇親隊友不輸年輕人　大方分享四大保養秘訣

近日已開播的內地綜藝節目《披荊斬棘3》引起不少話題，其中大家對關智斌（Kenny)駐顏有術的容貌大表驚訝，事關大家沒想到他已42歲，看上去少年感十足，令到大家相當羨慕。正正因為如此，在微博引起他是如何保養的話題，而他亦不吝嗇大方拍片分享個人保養秘訣，原來有四個要點需要特別注意。



隊友不相信關智斌已經42歲。（影片截圖）

在節目中，Kenny同隊友們在聊天的時候，內地男星徐良就說起年齡的話題，問到Kenny幾歲的時候，他回答：「我現在42了。」頓時令徐良露出驚訝表情，完全不相信他已42歲了，大呼表示：「完全不像。」

好多網民想知道關智斌是如何保養。（影片截圖）

雖然Kenny 已42歲，但無論從外貌還是身材看仍然保有少年氣息，狀態好到不輸時下年輕男明星。而不少網民都想知道他是如何保養維持年輕外表，所以他就大方分享保養秘訣，認為：「其實我不是做了甚麼，我應該說是我沒有去做甚麼，比如說我就是不太喝酒，就平時一年都可能三杯，最多就這樣吧！我覺得可能不喝酒也有點幫助。」而其次就是要注意飲食：「其實我不太吃火鍋，我不知道這個有沒有影響，因為我沒有很喜歡，因為他們都說裡面很多油啊鹽啊，糖份那些東西，所以我就不是天天吃火鍋的人，我不知道我不做這兩個事情會不會是有點幫助，但我覺得是有。」第三就是做運動：「就會做運動啊！一點點就甚至要半個小時也都做運動，偶爾有的時候在拍戲的時候呢，如果沒時間去做運動呢，我就會在片場裡面我就會走路，我就會大概算自己每天要走一萬步，如果那天沒有運動的話，那我覺得這個也挺有幫助。」而第四點就是不要晚睡：「要注意就是要早一點睡覺了我12點我就睡覺了。」

關智斌大方分享保養秘訣。（影片截圖）