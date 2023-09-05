高以翔生前女友以歌手身份出道　Bella騷好身材：活出自己的勇氣

2019年11月台灣男星高以翔於內地拍攝浙江衛視的綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，經過送院緊急搶救之後不治，終年35歲。而他生前交往的女朋友 Bella （蘇湘涵）經過這些年的沉殿後，慢慢重新振作起來，近日更宣布以歌手身份出道，在instagram上貼音樂作品封面，非常漂亮，並表示：「這首歌也想鼓勵大家，每個人都能夠賦予自己自由的靈魂！」

高以翔生前女友Bella正式以歌手身份出道。（bella_navy4life＠IG）

眼見Bella上貼的音樂作品封面照可見，其身穿低胸裝，展現傲人好身材，側躺在水池上擺出冷酷Pose，整體視覺非常前衛兼有態度，她發文表示：「這首歌是一個進入我的世界的入場卷。今晚我們只允許正能量圍繞我們。解开多年的枷鎖，現在想一次和haters、dramas 全部說再見。如果你的靈魂感到沈重，希望我能帶著光來減輕它，我們不需要假裝成任何角色，只需要做自己就可以了，所以張開雙臂自由愛吧，這也是我現在最理想的狀態，這首歌也想鼓勵大家，每個人都能夠賦予自己自由的靈魂！」

Bella身材非常好的。（bella_navy4life＠IG）

而從另一張照片可見，更清晰地展現Bella的好身材，事關其全躺在水池上，背部呈現拱起動作，而且側臉下顎線線條明顯，單手撫摸着濕髮，Pose相當性感，她有感而發表示：「也許因為覺得在人生的某個時期我已經體驗過「失去」、「死亡」的感受，那種可以把心掏空的感覺，不斷的遇事跌倒再成長，經過時間的歷練，反而得到了更多勇氣，追求理想生活的勇氣，追求夢想的勇氣，追求能真實的活出自己的勇氣。」而不講不知，是次推出歌曲以歌手身份出道，從錄音﹑找團隊﹑找導演等，都是她一手包辦：「今年年初的時候，終於心裡做好一切準備，決定跨出這步，so I can get closer to my music dream。可說是鼓起很大的勇氣下的賭注，身為一個independent artist（獨立音樂人），在沒有任何經驗下⋯真的全部都要自己來，從錄音、找團隊、找導演、到最後造型設計，計劃空出一整個月的時間，獨自前往LA，租了一個airbnb（好險我的姐妹們都輪流來看望我），每天起床就到錄音室一直到凌晨。很幸運的是我組到了一群頻率和我相同的團隊，身邊還有一群真的無條件，很願意幫助我的朋友們。」

Bella的出道之作全是自己一手包辦。（bella_navy4life＠IG）