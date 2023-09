高以翔生前女友以歌手身份出道　Bella騷好身材：活出自己的勇氣

2019年11月台灣男星高以翔於內地拍攝浙江衛視的綜藝節目《追我吧》時,突然暈倒昏迷,經過送院緊急搶救之後不治,終年35歲。而他生前交往的女朋友 Bella (蘇湘涵)經過這些年的沉殿後,慢慢重新振作起來,近日更宣布以歌手身份出道,在instagram上貼音樂作品封面,非常漂亮,並表示:「這首歌也想鼓勵大家,每個人都能夠賦予自己自由的靈魂!」

高以翔生前女友Bella正式以歌手身份出道。(bella_navy4life@IG)

眼見Bella上貼的音樂作品封面照可見,其身穿低胸裝,展現傲人好身材,側躺在水池上擺出冷酷Pose,整體視覺非常前衛兼有態度,她發文表示:「這首歌是一個進入我的世界的入場卷。今晚我們只允許正能量圍繞我們。解开多年的枷鎖,現在想一次和haters、dramas 全部說再見。如果你的靈魂感到沈重,希望我能帶著光來減輕它,我們不需要假裝成任何角色,只需要做自己就可以了,所以張開雙臂自由愛吧,這也是我現在最理想的狀態,這首歌也想鼓勵大家,每個人都能夠賦予自己自由的靈魂!」

Bella身材非常好的。(bella_navy4life@IG)

而從另一張照片可見,更清晰地展現Bella的好身材,事關其全躺在水池上,背部呈現拱起動作,而且側臉下顎線線條明顯,單手撫摸着濕髮,Pose相當性感,她有感而發表示:「也許因為覺得在人生的某個時期我已經體驗過「失去」、「死亡」的感受,那種可以把心掏空的感覺,不斷的遇事跌倒再成長,經過時間的歷練,反而得到了更多勇氣,追求理想生活的勇氣,追求夢想的勇氣,追求能真實的活出自己的勇氣。」而不講不知,是次推出歌曲以歌手身份出道,從錄音﹑找團隊﹑找導演等,都是她一手包辦:「今年年初的時候,終於心裡做好一切準備,決定跨出這步,so I can get closer to my music dream。可說是鼓起很大的勇氣下的賭注,身為一個independent artist(獨立音樂人),在沒有任何經驗下⋯真的全部都要自己來,從錄音、找團隊、找導演、到最後造型設計,計劃空出一整個月的時間,獨自前往LA,租了一個airbnb(好險我的姐妹們都輪流來看望我),每天起床就到錄音室一直到凌晨。很幸運的是我組到了一群頻率和我相同的團隊,身邊還有一群真的無條件,很願意幫助我的朋友們。」

Bella的出道之作全是自己一手包辦。(bella_navy4life@IG)