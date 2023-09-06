32歲王大陸現身首爾時裝周肥腫難分　慘被網民嘲：醜的稀奇

台灣男星王大陸近日獲邀出席在韓國首爾舉行的「2024春夏首爾時裝周」活動，但沒想到打扮型格的他卻被網民嘲笑發福了許多，臉部圓潤肥到沒有頸似的，與以往帥氣模樣相差甚遠，在微博引來逾1億閱讀量。

王大陸從前有下顎線尖下巴。（王大陸微博圖片）

從網上曝光的照片可見，染了紅色頭髮的王大陸，貌似模仿日本漫畫角色櫻木花道。身穿直條紋西裝外套搭配過膝中長牛仔褲的他，一身打扮有型有款，極具時尚感。不過不少網民就忽略了其有型打扮，被其圓潤的模樣吸引，因為仔細一看他似乎發福不少，臉部變得圓潤，臉部下顎線亦明顯消失了，從側面看更可明顯看到他肥到像沒有頸似的，使他頭部看起來巨大了許多，與從前有下顎線尖下巴的帥氣模樣相差甚遠。

王大陸被指肥許多。（News1）

發福許多的他隨即引來網民討論，在微博創造了「王大陸腫了」話題，逾1億閱讀量。不少網民都指他的確肥胖了許多，甚至乎覺得有點醜，紛紛留言表示：「這麼胖了」、「腫到沒脖子」、「醜的稀奇」等，更笑言韓國空氣果然有酵母。而他亦深知自己變成話題人物，更拍片坦承自己的確變肥了：「真的胖了，對不起，各位，來時裝周還這麼胖，像話嗎？下次再瘦5公斤。」還留言表示時裝周結束後就去減肥，絕不會欺騙大家。

王大陸被嘲笑肥到沒有頸。（News1）