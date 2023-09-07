雪莉離世4年「生前最後專訪終曝光」遺作10月釜山國際影展放映

韓國已故女星雪莉，童年就拍攝過多部電視劇以及電影作品；2009年更成為女團f(x)的成員，正式出道成為偶像。雖然從小就踏入演藝圈，但雪莉多年來一直飽受到惡評困擾與騷擾，2019年被經紀人發現在自家輕生身亡，得年25歲。而她生前所拍攝的作品《女孩，四繹》第二季，將改名為《致真理》，並在10月份的第28屆釜山國際影展公開，消息一出讓待批粉絲相當期待跟感動，可以再次看到雪莉的身影。



《女孩，四繹》第二季是由雪莉擔任主角，怎料拍攝期間，傳出她過世的新聞，因此拍攝中斷沒有完成。雖然今（2023）年6月有消息傳出《女孩，四繹》第二季，將在Netflix上架，但至今仍不了了之。

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而好消息是《女孩，四繹》第二季，被選為第28屆釜山國際影展的邀請作品，並將作品名稱改為《致真理》，是為了要致敬雪莉的本名「崔真理」，並且會一同公布雪莉生前的最後一次採訪。雪莉的遺作終於要在大眾面前曝光，引發了不少話題。

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