那年盛夏我們綻放如花｜張錦程唔止教戲　激罕客串僅2分鐘已極搶

《那年盛夏我們綻放如花》近日熱播中，劇中一班新演員演技獲讚自然，戲劇指導張錦程絕對功不可沒！而近年已甚少拍劇的他，於昨晚（12/9）播出的一集更驚喜客串2分鐘，飾演校長一角，觀眾都大讚戲味十足。



張錦程不止擔任戲劇指導，更客串校長一個。（ViuTV）

《那年盛夏我們綻放如花》昨晚播出第11集，開場便是駱振偉（Thor）飾演的「教畜」周Sir與張錦程飾演的校長對話，校長向他談及班上欺凌的問題，表面關心但其實只是當作「例行公事」，以不想影響校譽和學生成績為己任。雖然張錦程僅現身不足2分半鐘，但表現已令人深刻，Thor就在直播中爆料，對方臨時加戲說：「得閒攞吓大假，你都未放過假。」而Thor也好彩冇被拋窒，爆肚答：「邊度敢吖？校長你都未放過假。」他直言能跟張錦程演戲是成就解鎖，感到榮幸。

「教畜」周Sir（駱振偉飾）爆張錦程臨時加戲，讚薑是老的辣。（ViuTV）

事實上，張錦程畢業於香港演藝學院戲劇學院，做過3間電視台，更兩度奪得舞台劇帝殊榮。近年他更積極搞表演藝術教育，去年起創立了Actor Base，旨在培育演藝圈新血。一向教開戲的張錦程，早前應導演陳健朗邀請擔任《那年盛夏我們綻放如花》表演指導，舉辦8堂工作坊教劇中的新演員做戲，不少觀眾被這些首次拍劇的年輕演員驚艷，讚張錦程有料到。

張錦程是劇中的前期表演指導。（ViuTV）

張錦程Keep住教戲。（Instagram：emotion_hk）

他也一直緊貼網民討論，如劇中的奸角「柯狗」柯志恆被網民瘋狂鬧爆喪心病狂，張錦程都有截圖轉貼，並謂：「好耐都無聽過，睇劇X 反派🤣🤣，好玩。」而昨晚有觀眾見到張錦程客串，都有留言：「原來唔止教戲仲做埋校長！」，並提到他當年的經典作《生化壽屍》，留言：「生化校長」。