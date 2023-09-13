披荊斬棘3｜林志穎大方露受傷位置　手臂曾旋轉斷裂鎖11個鈦合金

台灣男星林志穎去年遭遇嚴重車禍，經過近一年時間的治療與休養後，最近已全面復出工作，更參與內地綜藝節目《披荊斬棘3》的錄製。而在近期播出的節目中，他就大方地掀起衣袖露出受傷位置，揚言手臂當時是旋轉斷掉的，不過在自己醒來後已經治療好了，令他都難以相信真的有斷掉嗎？

林志穎去年曾遭遇嚴重車禍 ．（圖源：爆廢公社）

在節目中多位哥哥坐在宿舍房間內聊天，過程中林志穎就掀起衣袖向大家展露車禍受傷的地方，他指出手臂位置當時是旋轉斷掉的：「像我這個是整個旋轉斷掉，我裡面是鈦合金，然後打11個鈦合金全部釘起來，全部疊起來，因為碎掉嘛，鈦合金板沿着斷掉的地方全部疊起來跟骨頭密，然後跟骨頭鎖一個個，鎖11個鈦合金。」只是聽他訴說已經感受到痛楚，相信當時的他一定很辛苦。

林志穎露出受傷位置。（影片截圖）

聽他訴說後就有哥哥問到其醒過來時，傷口已經好了嗎？他就表示：「他說我手斷了，我說哪裡斷。（那時候可以舉起來嗎？）可以可以，很厲害。而且沒打石膏就這樣幫我貼個膠帶這樣貼起來。因為我從小就是手斷腳斷甚麼胸椎就到處骨折，在我印象中就是要打石膏包起來，哪裡斷，好好的，哪裡斷。」連他自己醒來後都難以相信手臂曾受過傷，而眼看其手臂完全沒有因曾受傷而留下傷疤，不得不說現時的醫學果真昌明。

林志穎手臂位置鎖了11個釱合金。（影片截圖）

在鏡頭前林志穎完全沒有顯示出一絲悲觀情緒，依舊正能量滿滿，活力十足，亦沒有因為自己受過傷而減少訓練，與其他哥哥一樣進行高強度訓練，樂觀的心態讓不少網民佩服。

林志穎在節目上又唱又跳。（影片截圖）