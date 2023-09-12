胡歌號召力不再新片票房慘淡　隱婚累事人氣暴跌？

由內地兩大人氣男星胡歌、吳磊主演的電影《不虛此行》日前已正式上映，但票房卻相當慘淡，截止目前為止不足2千萬人民幣，令胡歌到處宣傳時不停強調需要票房。而不少網民眼見他號召力不足，猜想可能與其結婚生女有關，其人氣已大不如前。

《不虛此行》票房不佳。（影片截圖）

現時在內地上映特別是由人氣明星主演的電影，輕易易舉高收破億票房，就好像倪妮、朱一龍主演電影《消失的她》高收逾35億人民幣，非常厲害。而胡歌、吳磊都是人氣極高的一線男星，但沒想到他們帶不動電影票房，目前電影上映4日只收逾1700萬人民幣，眼看這個票房不少網民都預想到難破億票房。

《不虛此行》上映四日票房不足2000萬人民幣。（網上截圖）

未知是否眼見票房不理想，胡歌在路演宣傳時，不停強調需要票房。就好像在成都宣傳時，他就表示：「我們說電影需要票房，但我們需要票房可能跟其他的電影需要票房是兩個概念，那我們並不是說，並不是說如果我們把這個片，比喻看成是聞善（角色名字）的話，聞善並不需要一夜暴富或者一夜爆紅，我們現在只希望，他的這份善意能夠讓更多人看到，能夠溫暖到更多能夠幫助到更多的人，這是我們的初衷。」在上海母校（上海戲劇學院）宣傳時又表示：「希望各位老師各位校友能夠支持。因為其實可能在市場上，它並不是一部特別商業化電影，但是我們也需要票房，我們需要讓更多看到中國電影現在應該有的樣子。我們也需要票房，這樣的話，好的創作者他們才有機會可以做出更多的更好作品，所以如果你們熱愛藝術，熱愛電影的話，希望大家可以多多支持。」

胡歌強調需要票房。（影片截圖）

胡歌四出喊話需要票房，令不少網民猜想他的人氣已大不如前，其中一個主要原因是其隱婚生女，毫無預警地在微博官宣已成為爸爸，令不少粉絲大感意外，大家失去了幻想，終使其人氣下跌。另外，有網民又指出，吳磊雖然在電視圈有亮眼表現，但跳到電影圈情形就不同，可能電視味較為濃厚，帶不出驚喜給大家。但另一邊廂卻有網民力撐他們，認為《不》是一部文藝電影，而這種電影本身的受眾有限，自然不比商業電影賣座。

有網民指出白色衣服女子疑是胡歌太太。（《不虛此行》微博圖片﹑網上圖片）