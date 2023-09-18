余慕蓮久違露面透露每日兩三次咳到眼淚鼻水流　嘆標靶藥好貴

《2023 EYT好友會聯歡晚宴》今晚（18/9）舉行，近260多位藝員及幕後出席，筵開21圍，多位久未露面的藝人現身，包括曾因肺纖維化而留醫深切治療部的余慕蓮，她扶著助行架到場，並有印傭姐姐攙扶。

余慕蓮大部分時間都要用步行架步行，但可短暫站立。（鄧穎琪攝）

余慕蓮指見到舊同事很開心，EYT、晚宴已因疫情停辦幾年，加上她之前身體又不好，但她指現時健康狀況OK，每朝去公園做運動，因為醫生說行多點腳才有力，所以會步行及去公園踩單車，防止肌肉收縮。問到現時還要否去醫院，余慕蓮表示：「兩個月去一次，去覆診、抽血，狀況OK ，醫生話唔可能好㗎喇，係唔好俾佢惡化，用標靶藥控制佢唔好俾佢翻發。（啲標靶藥係咪好貴？）係呀！標靶藥好貴！七萬幾佢分兩次食，即係半年就三萬幾蚊。（經濟負擔到？）醫生叫我申請政府傷殘津貼，幫補到一半，畀就一定畀唔晒。」

余慕蓮直言標靶藥好貴！（胡凱欣攝）

余慕蓮說自己吃不到硬的食物，平時工人姐姐會煲湯、煮魚、牛肉、雞等剁碎給她，並謂：「醫生話我唔夠營養，因為我淨係食到爛嘅嘢，所以我一日要飲三杯加營素，醫生話增加身體營養。」講到之前余慕蓮出書，並將費用全撥捐兒童癌病基金會，又突然交代：「我死咗，我間屋賣咗都捐去東華三院，我都冇親人，死咗咪將骨灰掉落花園，一切從簡。」當提到她曾經捐錢起學校，問會否想去睇下，她感慨說：「唔去得，行唔到，坐車都坐唔到，本來上次車淑梅叫我一班人去，都唔得，而家我係……算啦，唔好講咁（唔）開心嘅嘢，總之我唔咳嗰時好正常，一咳就眼淚鼻水乜都出晒，一日兩三次係咁樣。」

余慕蓮突然很感慨，指自己搭車、行路都有困難，已不能遠行，叫大家不要說了。（胡凱欣攝）

同場亦有夏雨，他近年進駐抖音並狂拍旅行片，稱自己遊手好閒四圍去玩，貪得意拍片但見大家反應幾好，又表示短片非一般美食、景點旅行片，而是主打睇每個地方的民生、福利、生活，下月將去雲南麗江和新疆，但不會與囝囝黃奕晨同行，自己亦很少留意對方演出，他說：「冇俾意見，佢做咗咁耐自己有足夠經驗。（會教佢演戲？）佢自由發揮，我嗰啲唔係好正路，跟唔到。我依家都有間製作公司，不過我都唔係好理，有套戲叫《九月返歸》（按：應為《七月返歸》），你有冇睇吖？」講到有冇戲癮，夏雨表示：「有啱嘅就會拍，好劇本、有好嘅錢我都會做！」

夏雨近來頻頻外遊拍片。（胡凱欣攝）

EYT好友大合照。（胡凱欣攝）

胡楓因黃斑病，眼睛打了針而眼腫，因此戴太陽眼鏡到場。（胡凱欣攝）

同場有多位久未露面的資深藝人，如盧海鵬、仙杜拉、林志美、黃錦燊、葉尚華、夏紹聲等，請按下圖：