林嘉華身型Fit爆返港　預告將有新作推出：字典裡從來冇退休兩字

林嘉華近幾年都長居加拿大，只不時透過社交平台發放消息，不少觀眾都以為他已退休，但前晚（18/9）他偕太太現身香港，出席《2023 EYT好友會聯歡晚宴》時，就澄清自己的字典從沒退休二字！他指自己戲癮大，早前才在倫敦拍攝完一套英國電影，並表示：「我嘅辦公室係全球性。」



林嘉華指自己戲癮仍然很大，所以不會退休。（胡凱欣攝）

林嘉華接受《香港01》訪問，稱因疫情和照顧父母而恰好三年零八個月冇返過香港，與一班EYT好友聚舊很開心。他指留在加拿大的這段時間，推卻了很多找他合作的監製和電影公司，要說聲不好意思，並澄清不是退休：「我字典裡面從來冇退休呢兩個字，Artist、演員，我相信同其他工作有好大唔同，就係未必有退休呢兩個字，唔同嘅年紀、時候都係可以飾演唔同嘅角色，我哋呢行愈多工作上或者累積落嚟嘅經驗就愈好，以我自己為例，我係好大癮！我係好鍾意！」

林嘉華相隔三年回港，帶老婆出席EYT飯局。（胡凱欣攝）

他在加拿大主要做直播電台工作，透露今次回港逗留個幾兩個月，原定10月中走，但很多人叫他改期，亦承認目前有工作洽談中，預計下月將會公布新作，又賣關子說：「而家其實有唔同嘅渠道，有啲大家好想睇嘅，我曾經拍過嘅一啲劇種⋯⋯期待吓啦！佢哋未公布，你哋可能等咗好耐，都會出現㗎喇！」

嘉華哥早前拍畢英國電影，表示自己冇特定工作地點，辦公室全球性。（胡凱欣攝）

講到未來是否加拿大和香港兩邊走，他表示：「我嘅辦公地方係全球性，工作需要去邊就去邊，冇話一定係香港定係咩。早前我就去咗英國拍咗套英國嘅電影，嗰度咪我嘅辦公室，我唔係Work from home，我係出嚟跑㗎！」而這套電影就是《High Wire》。

嘉華哥獲邀拍攝英國電影《High Wire》。（林嘉華提供）

林嘉華向《香港01》透露自己的角色以及劇情提喻，他說：「呢部戲講兩父女喺英國生活嘅父女情，詳細資料唔可以講太多，我就係做女主角個爸爸，成部戲圍繞住我同個女嘅唔同思想同理念。」問到電影公司如何聯絡上他出演，他表示：「導演好想純中國味道、香港味道嘅戲，講個爸爸喺香港移民去英國，佢唔想係其他西片入面拍中國人嘅感覺。佢睇過我啲戲，於是就搵我經理人。」

林嘉華的新戲將會講父女情，但暫時不能公布太多資料，確實上映日期亦未定。（林嘉華提供）

林嘉華與太太，以及他在戲中的女兒。（林嘉華提供）

《HIGH WIRE》電影海報，根據資料，林嘉華將飾演Au Sang-ding一角。（網上圖片）

早前有報道指嘉華哥66歲身型仍然Fit爆，他則自爆其實長期零運動，自己除了宵夜乜都食，Keep fit心得是：「你要Keep住一個適當嘅體重，就係少食多餐，唔好餐餐都食到好飽，基本上呢個可以喺飲食方面令你體重Keep到喺你想要嘅。」