林嘉華慶祝結婚37周年　移民加拿大住大屋設自家庭院生活寫意

現年64歲的林嘉華早年與太太劉寶珍和兒子林政峰移民加拿大，多年來他經常加、港兩邊走繼續工作，不過近年減產的他現時已經一家人在當地定居。日前是林嘉華與太太結婚37年的大日子，林嘉華在社交平台Post出一系列慶祝靚相，並寫道：「37結婚周年，太太悉心安排由地點、佈置、晚餐一手包辦。多謝太太咁多年嘅信任、理解、支持及為我付出很多很多…………我倆會繼續手牽手，踏入第38年及往後無數嘅年頭……」



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相中所見林嘉華與太太在一間湖邊小屋慶祝結婚周年紀念，兩人都穿上白色冷衫襯牛仔褲，分別拿着「3」及「7」字樣的氣球合照，兩公婆一邊飲香檳，一邊歎燭光晚餐，林嘉華更送了一大紥花給太太，十分浪漫！林嘉華與前TVB服裝指導劉寶珍於1984年結婚，婚後育有一子，為了讓兒子有更好的教育及成長環境，林嘉華決定舉家移民加拿大。近年林嘉華重返香港拍劇，先後參演了不少劇集，精湛演技大獲好評。

林嘉華去年在劇集《十八年後的終極告白》中的演出大獲好評。（電視截圖）

雖然林嘉華多年來為工作與家庭兩邊飛，但2019年再次約滿TVB後他就長駐加拿大。現時在加拿大定居的林嘉華，閒時出海釣魚，與太太四出遊玩，欣賞靚景，兩公婆亦有一起去睇舞台劇，十分享受半退休生活。而林嘉華在加拿大的大屋空間亦十分闊落，屋內設計簡約，廚房設備一應俱全，更設有自家庭院，一家三口不時在戶外花園燒烤，生活寫意！

一家三口不時在戶外花園燒烤。（微博@林嘉華Dominic）