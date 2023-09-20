陳凱詠獨立發展團隊僅2人　唔簽公司否認被舊東家環球經歷嚇怕

陳凱詠（Jace）已有逾年冇出席公開活動，近日她正式與環球唱片完約，回復自由身，久違出席服裝品牌活動。她說有很想尖叫的感覺，期待見到粉絲，感謝即使她沉寂了一年，但大家仍然很關注自己，所以她一直渴望見到大家、直接與大家溝通，並心急推出新作品。

Jace相隔一年多再出席公開場合，造型高貴性感。（葉志明攝）

Jace目前獨立發展，她說不會稱之為公司或工作室，而是團隊。目前她的團隊剛設立，僅得兩人，她說：「慢慢啦，慢慢儲，因為唔識嘛。我唔心急嘅，啲嘢唔使急住成形，反而睇清楚自己需要啲咩，我唔心急嘅。」Jace說資金有限，自己接工作最難是做決定，真的會分身不暇，她說：「創作上我不嬲要涉獵好多，無論音樂、廣告，我都好努力同每一個單位去傾，我好鍾意團隊之間大家知道大家做緊啲咩，但係而家牽涉嘅嘢全部都要自己處理，唔單只係創作，可能係商業嘅東西，呢個真係要學識個人決定嘢要快啲。（叻唔叻講價？）梗係唔叻啦，用咗幾多錢都唔知，未埋數，啱啱先開始。」

Jace表示休息夠一年，覺得自己狀態夠Sharp醒，呼籲大家找她工作！（葉志明攝）

Jace未跟環球完約時，有很多傳聞指英皇、華納向她招手，但她最後選擇自組公司，被問何以推晒其他邀請，她說：「唔係推晒唔推晒。」表示去年一個人面對確實壓力很大，有很多朋友幫忙，但沉澱過後她決定讓自己「撞吓板、搏吓！」講到是否被舊公司不好的經歷嚇怕，Jace否認說：「唔係經歷唔好，經歷好好㗎！我好多謝以前公司所有同事同埋大家，因為之前嗰段時間我覺得自己行得好快、好多嘢都未識，但係好多人幫，點都好多謝之前嘅經歷。我個人就既來之則安之，所有經歷都係好，只不過呢一刻可以選擇嘅話，我想試吓自己學習多啲。」至於是否以後都不簽公司，Jace指冇想到太遠，不敢亂答，先做好眼前工作。

Jace否認被環球的不快經歷嚇怕，但沉澱過後還是決自己闖一下。（葉志明攝）

Jace 將在年底前推出新歌，雖然好掛住舞台上的感覺，但暫時都未知會否搞音樂會。她說做歌不一定要大灑金錢，創作從簡都可以有好作品。被問能否再用環球時期的音樂作品，她指據理解是可以，但自己都私心希望重新編排歌曲，營造新的感覺。當記者提到她可能要買版權，Jace便說：「唉，慢慢學、慢慢學！真係喺呢段時間冇諗咁多實質嘅嘢，淨係自身成長同沉澱已經夠Overwhelming。」