陳凱詠(Jace)自2022年中起工作驟減,跟舊東家環球唱片反目,一直被掟入雪櫃等完約,近日她終於回復自由身,目前獨立發展的她,即將於9月20日,久違地出席公開活動!



Jace(右二)去年比較大型的工作就是與梁祖堯(左二)風車草劇團的舞台劇《隔離童話集》。(IG@jacechw)

Jace自去年8月參演舞台劇《隔離童話集》後,因與環球唱片反面,被雪藏的她冇出新歌、亦冇現身公開場合,一直等今個月完約。她上月底出Post說:「雖然出面可能係風大雨大 Im excited to be on this whole new journey 😎🏁」更值得留意的是,Jace將自己社交平台的聯絡電郵,改成了以「jace.world」作結的電郵地址,自組公司獨立發展,日前又叫客戶把公關品寄去新地址等等。

Jace近日回復自由身,宣布重新出發。(Instagram:jacechw)

一班Fans都好期侍Jace重新出發,而她的Fans Club就公布Jace即將於下周三中午出席服裝品牌活動,並呼籲其他粉絲帶同手牌現身支持!一眾粉絲已經超過1年冇見過Jace真身,對此都表示十分期待、很掛念她。