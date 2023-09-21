鍾麗緹53歲生日突曬親熱照「以香吻打破離婚傳聞」與張倫碩情未變
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
鍾麗緹2016年和小12歲的男星張倫碩結婚，但時不時傳出兩人婚變，網上謠言說「男友趁鍾麗緹不在家偷情被當場抓住」，對此，鍾麗緹跟老公張倫碩先後發聲，曬出放閃照闢謠。20日鍾麗緹趁生日再度於社群上放閃，放上和老公甜蜜合照，證明兩人感情依舊。
【圖輯】點圖放大看鍾麗緹生日派對的照片及更多近照👇👇👇
+39
鍾麗緹和張倫碩已結婚七年，他們婚姻屢被唱衰，網路上會突然傳出她離婚的消息，而主因還是男方偷吃，鍾麗緹也馬上發出律師聲明，9月20日，鍾麗緹在微博曬出一組53歲生日派對照，照片中她和老公張倫碩當眾親吻，大秀恩愛。強力對應相關謠言，證明倆人感情依舊。
【同場加映】盤點圈中20對姊弟戀 追求甜蜜真愛從來不應受年齡限制（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+72
天龍八部｜38歲朱珠揮底鍾麗緹獲封「最美康敏」曾與周杰倫傳緋聞52歲鍾麗緹傳因50萬被小12歲老公威脅離婚 張倫碩抖音嬲爆澄清鍾麗緹3招美白牙齒秘訣 檸檬汁加「這樣」急救黃牙自信露齒笑50歲美魔女鍾麗緹的5個獨家凍齡秘訣 伸展操可瘦身更不長白髮【乘風破浪的姐姐】微博瘋傳淘汰名單 陳松伶鍾麗緹都冇得留低？婆婆和媽媽︳鍾麗緹奶奶坦言遺憾冇孫抱 伊能靜1句化解尷尬場面
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】