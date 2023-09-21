鍾麗緹53歲生日突曬親熱照「以香吻打破離婚傳聞」與張倫碩情未變

撰文：聯合新聞網
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鍾麗緹2016年和小12歲的男星張倫碩結婚，但時不時傳出兩人婚變，網上謠言說「男友趁鍾麗緹不在家偷情被當場抓住」，對此，鍾麗緹跟老公張倫碩先後發聲，曬出放閃照闢謠。20日鍾麗緹趁生日再度於社群上放閃，放上和老公甜蜜合照，證明兩人感情依舊。

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鍾麗緹和張倫碩已結婚七年，他們婚姻屢被唱衰，網路上會突然傳出她離婚的消息，而主因還是男方偷吃，鍾麗緹也馬上發出律師聲明，9月20日，鍾麗緹在微博曬出一組53歲生日派對照，照片中她和老公張倫碩當眾親吻，大秀恩愛。強力對應相關謠言，證明倆人感情依舊。

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