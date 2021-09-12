50歲美魔女鍾麗緹的5個獨家凍齡秘訣　伸展操可瘦身更不長白髮

身為三個女兒的媽媽，女星鍾麗緹常曬出與大女兒的合照，令人驚豔的是，站在20出頭的少女旁，鍾麗緹絲毫不輸。不論是火辣體態還是光滑的神仙膚質，都讓人猜不出她的實際年齡是50歲。



而她也很自豪地表示，年齡對她來說一直不是問題，「想健康美麗，你付出努力就好。」以下整理出鍾麗緹的5個體態和膚況的管理方法，好多招都讓人想開始嘗試。

小紅書八萬人收藏的15分鐘【蜜桃臀】訓練

擁有性感女神的封號，鐘麗緹卻透露小時候對臀部很沒自信，覺得屁股太大，訓練都會刻意忽略臀部的曲線。但後來她發現臀部的線條關乎到身材比例：臀部夠翹，腿才會顯長，現在的她幾乎每天都會花15分鐘做蜜桃臀訓練，除了能提臀、改善假胯寬，還能瘦腿燃脂。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「想健康美麗，付出努力就好！」不老神話鍾麗緹5個瘦身+美容秘訣公開。】