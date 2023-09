現年53歲的鍾麗緹與第一任丈夫Glen Ross 育有一女兒張敏鈞(Yasmine),絕對遺傳了媽媽良好基因,擁有天使臉孔與魔鬼身材,2021年更贏得溫哥華華裔小姐亞軍。近日,她就與好友們一起去看天后Beyoncé 的演唱會,竟然無懼走光當眾脫掉胸罩與褲子,玩得相當盡興。

Yasmine絕對遺傳了媽媽良好基因 。(yasmineross_@IG﹑鍾麗緹微博圖片)

從Yasmine上貼的影片中可見,原本身穿白色吊帶上衣配牛仔褲的她打扮隨性,但未知是否玩得太盡興關係,她就無懼走光當眾一手按着胸部一手脫下胸罩,換上閃亮的平口裝上衣,另外她還用一塊布料作遮擋,隨後脫下牛仔褲,瞬間變裝成功,再當場化上濃妝,與好友們一邊聽歌一邊唱跳,氣氛相當不俗,她留言表示:「when you get ready AT the concert,instead of getting ready for the concert 。」不少網友眼見她變裝神速,都笑言果真需要技巧,脫胸罩一幕令大家留下深刻印象。

Yasmine當眾脫掉胸罩。(yasmineross_@IG)