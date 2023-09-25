吳尊女兒Nei Nei 13歲暴風成長IG曬究極長腿　完美比例媲美模特兒

吳尊一家四口經常被網民稱為是娛樂圈的模範家庭，2014他帶著女兒Nei Nei（吳欣怡）上《爸爸回來了》後，女兒的成長過程也備受網民關注。近日，吳尊帶著妻子和兒女一起到巴黎旅遊，Nei Nei也在個人Instagram上分享了許多照片引起網民熱議，眾人紛紛驚呼：「Nei Nei真的越來越酷又越來越可愛了」。



在2014年第一季《爸爸回來了》節目播出時，呆萌可愛的Nei Nei就曾被網民封為是新一代的「萌神」。轉眼間，如今Nei Nei已經是13歲的亭亭玉立女孩，她不僅完美繼承了父親吳尊和母親的高顏值長相，穿搭風格也十分有獨特的魅力，尤其身材高挑的她除了甜美可愛，最近一組穿著皮外套搭配牛仔褲的造型更讓網民大讚：「又高又酷」。

【圖輯】點圖放大看Nei Nei（吳欣怡）近照👇👇👇

+ 14

相比起之前的長髮造型，齊肩短髮的Nei Nei更能散發出一種可甜可鹽的多變感，時而是甜妹，時而變酷Girl，筆直的雙腿更讓人羡慕不已，挪不開雙眼，許多看著她長大的網民都感慨表示：「這可是真正的公主」、「妥妥的高級美人」、「穿牛仔褲戴墨鏡的樣子已經是個小大人了」、「自信又有氣質的女孩最加分了！」，也有許多網民認為Nei Nei看起來就是對演藝圈沒有野心且有自己想法的女生，而且吳尊不時還會帶著Nei Nei和Max去看《男兒當入樽》，一邊工作一邊陪伴著孩子成長，這種快樂教育的家庭氛圍非常值得讓人學習。

【相關圖輯】《爸爸去哪兒》10周年「5對夫妻已離婚」曹格酗酒疑成婚變導火線（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

【本文獲「Goody25」授權轉載。】