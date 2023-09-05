星二代開學｜拆解14位星二代幼稚園、小學、國際學校名單及學費

每年開學日，星二代開學情況都是受人矚目。到底現時星二代就讀哪些熱門小學？不少星二代就讀私立及國際學校，到底他們正就讀哪些熱門私立及熱門國際學校？一起了解星二代本地及海外升學情況，本文將會拆解星二代就讀的幼稚園、小學、國際學校名單及學費。



車婉婉兒子升小學食足全餐 開學日直言「向所有升小父母小朋友致敬」

車婉婉兒子BBQ今年升上小一，她曾經在社交媒體多次分享兒子升小的經歷。BBQ為考小學「食全餐」，由考直私小學、自行派位、大抽獎到叩門，才能考到心儀小學，車婉婉更透露兒子當時一句令她十分心傷「自己小學會去邊度？同邊個一齊去？ 係咪無人要我呀？」

昨天（9月4日）為颱風後的開學日，她與丈夫送兒子上學：「精神BBQ上小學啦！大個仔，好多事情要學識自己處理，要好好學習呀❤️ 往後日子就勞煩各位老師們教導。祝各位父母及小朋友開學大吉、學習愉快！」

從校服及網民留言中得知，車婉婉兒子BBQ就讀聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School。

聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School

這所學校位於灣仔區，屬於校網12，而學校直屬中學為聖若瑟書院。學校課程重視全方位學習，各項球類活動及校隊，有足球隊、田徑校隊、游泳校隊、中英文辯論及演講隊、奧林匹克數學、STEM資優課程等。 服務類有幼童軍、小童軍、紅十字會、基督小先鋒等。 其他興趣小組包括：英文布偶、樂器、英文戲劇、電腦編程及外語等。

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陳敏之囝囝雷子樂宣道國際學校 直言上學「開心到爆」

陳敏之囝囝子樂在的宣道國際學校就讀，她更分享兒子開學日片段。在片段中，她提到希望兒子能夠開心健康成長，每天繼續與媽媽多聊天。在放學後，她更向兒子提問上學是否開心，兒子隨即回答「開心到爆」！敏之聽到答覆後感到很放心，更直言希望兒子享受小學生涯。

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宣道國際學校

Christian Alliance International School of Hong Kong

學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。

宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。而2023-2024 年度學費由預備班港幣 HK$128,200元，而到第十至第十二班學費為 HK$203,500。

胡諾言子女同穿保良局蔡繼有學校校服 兩姐弟同校感開心

胡諾言和太太陳琪育有3名子女，子女年齡約 6至14歲。胡諾言更在網上分享二女Jacey和細仔Jayden身穿校服的照片，從校服可見，他們就讀的是「保良局蔡繼有學校」。

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胡杏兒大仔李奕霆（Brendan ）步入校園 9次回頭望向媽媽

胡杏兒育有三名兒子，大仔李奕霆（Brendan）更升讀小學。而在開學日，胡杏兒親自送Brendan上學，從她分享影片可見，短短上學路程中大仔卻回頭了9次。胡杏兒又在影片中表達「短短的路9次回頭，是對媽媽的戀戀不捨。」、「兒子是媽媽上輩子的情人」。

保良局蔡繼有學校

PLK Choi Kai Yau School

學校為全港非牟利一條龍私校。學校提供小學至中學（Year 1 - 12）的教育，同時提供IGCSE及國際文憑IB課程。參考2022－2023學費中，Year 1－5 每年學費為HK$90,750、Year 6－8 HK$ 120,175、Year 9－10 HK$132,231、Year11－12 HK$136,048。

徐榮愛女讀挪威國際學校 直言女兒開學日笑得開懷

演員徐榮與太太Kathy育有兩名子女，16歲大仔徐朗（Karson）早已到海外升學，而快滿8歲的愛女「包包」升讀挪威國際學校（NIS）year 4。日前，徐榮更分享女兒放學段的照片，可見包包笑容滿面，對於小學生活感到開心。

挪威國際學校（NIS）

Norwegian International School

學校設有幼稚園及小學部課程 (Year 1 to Year 6) ，課程採用國際小學課程，強調自主學習、強調好奇心和興趣培養！學生於 5 歲開始上普通話課，並以基督教培養學生良好品格。

參考 2022-23 學費，幼稚園學費為每年 HK$71,260，而小學部 (Year 1 to Year 6)

學費為每年 HK$114,900。

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曹敏莉分享三姐弟一起上學甜蜜照片 祝福他們學習愉快

曹敏莉與丈夫張家傑育有3名子女，分別是12歲女兒Dora、10歲兒子Marco及7歲兒子Leo，而他們就讀漢基國際學校。曹敏莉早前更分享三姐弟一起上學的相片，更祝福他們擁有美好的校園生活。

漢基國際學校

Chinese International School

學校推行普通話與英語教學及多文化教育，學校更推行 IB 課程、7-11 級採用 IBMYP，而12-13 級採用 IBDP。

2023－2024學費，Year 1-6 學費為 HK$258,200 及 年度建設費 HK$28,000、Year 7-11學費為 HK$304,900 及 年度建設費 HK$28,000、Year 12-13 學費為 HK$309,000 及 年度建設費 HK$28,000，而每級更有年度費用用作支付教學資源、學校活動、交流團費用。

幼稚園



容祖兒送小姪女Sophia 網民笑言「老師想姑媽簽通告、簽手冊」

容祖兒在香港開演唱會Secret live another side 過後，在開學日更送小姪女Sophia上學去。她更在社交媒體上貼出一張相片，從相片可見Sophia去年由爸爸帶上K1，及今年由她帶Sophia上K2的照片作對比，更在相片留言「開學日，第一次湊家姐上學去」、「大個女了，加油豬脾（髀），We love u」。

從姪女Sophia書包得知，她就讀維多利亞幼稚園。

維多利亞幼稚園

維多利亞教育機構轄下有13 間幼稚園及幼兒園及 1 間中小學。當中以滬江維多利亞學校、維多利亞國際幼兒園暨幼稚園（寶翠園）、維多利亞國際幼兒園（何文田）、銅鑼灣維多利亞幼稚園及銅鑼灣維多利亞國際幼稚園已通過認證，為 3 至 18 歲的學生，提供國際文憑課程（由 PYP 至 DP）。

容祖兒做廿四孝姑媽送侄女返學。（IG：yungchoyee）

陳凱琳大仔二仔就讀「多多國際幼兒園暨幼稚園」

前港姐冠軍陳凱琳與鄭嘉穎育有三子，大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick）一同就讀名牌幼稚園「多多國際幼兒園暨幼稚園」，大仔就讀K2，而二仔就讀N班。

陳凱琳早前接受01親子專訪時更表示望孩子學好中文，日常多灌輸新詞彙。她指香港的選校制度較加拿大複雜，更對於香港有舉辦面試班感到驚訝。而大子Rafael準備升讀小學，她表示暫時會考慮為兒子報讀傳統學校，因爲想兒子學習中文。「我小時候無讀中文，現在就很痛苦，看劇本要標拼音。兒子在這裏成長，希望他們可以先學好中文。」

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陳柏宇囡囡Abigail於香港創價幼稚園升K3半日班

陳柏宇囡囡Abigail 於兩所幼稚園就讀，她在九龍塘香港創價幼稚園就讀K3，另外逢星期一、三、五半天會到ABC Pathways School英文班就讀，為英文語言能力打好基礎。

Jason 接受01親子專訪時表示讓女兒參加不同的興趣班，也是按照女兒的意願，如跳舞、彈琴、畫畫等「最近女兒表示想學習溜冰，只要她想學的我都會讓她嘗試。」。他認為幫助孩子安排興趣班需要花很多時間和心機，比排自己的工作時間表還要忙，但是女兒想學的話也會盡量安排。

香港創價幼稚園

Hong Kong Soka Kindergarten

學校參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，2023-2024年度扣除政府資助後，幼兒班、低班及高班全年學費$2,112。學校以「人本教育」為辦學宗旨，為幼兒建立一個愉快、開放和多元化的學習環境，並提供一個全面、均衡及適切的課程，讓兒童能發揮無限的潛能。

ABC Pathways School

ABC每個幼稚園英文課程都針對不同家長的需求，家長可因應子女的能力和程度選擇合適的課程。相比幼稚園補習班不同，《iLearn Kindergarten》提供全方位「聽、說、讀、寫」訓練；《ABC Read4Fun拼音讀寫 》集中讀、寫訓練、 《ABC劍橋》集中聽、說訓練、而《iStart》則是iLearn Kindergarten的預備課程。

雨僑、羅力威女兒Harper：國際英文幼稚園暨幼兒園



女兒Harper在國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）就讀N班，而雨僑更多次在社交媒體分享女兒為高敏兒，她更分享面對高敏兒上學的家長求生錦囊。雖然不少情節令人痛心及心累，但憑著雨僑及羅力威努力，女兒由崩潰到接受，然後再投入學校生活，成果得來不易！

國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）

St. Cat 有很多星二代就讀，名人校友包括林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂、陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）等。

St. Cat共有3間分校，紅磡校舍(2至3歲)，2023至2024年度幼兒預備班(PN) HK$82,797.00，分十一期繳交 (七月份不用繳交學費)，每月學費為HK$7,527.00。而九龍塘兩所分校提供K1至K3課程，K1 (幼兒班)2023-2024年度學費為港幣$70,433.00）、K2 & K3 (低班及高班)︰2023-2024年度學費為港幣$76,615.00。

紅磡校的N班課程以兒童為本，重視遊戲學習，更設有主題教學及繪本故事，有望透過多元化活動、感官遊戲、模擬遊戲等，培養幼兒的自信心、認知、語言、社交、美藝、大小肌肉和自理能力等方面的發展。而在語文方面，學校更以中、英、普兩文三語為基礎目標，每班也有中、英教師以及普通話教師協助，增進兩文三語的語境溝通。

Patrick Sir 2歲仔仔Preemo N班開學 學費逾6萬

無綫藝人Patrick Sir（林溥來）與老婆關宛珊的2歲仔仔林若嘉(Preemo)已經兩歲，他已入讀國際幼稚園PN班，每年學費竟逾6萬元，原來Patrick Sir更是該校校監。Patrick Sir在網上分享兒子Preemo的上學相片，更直言「Preemo 終於踏入人生第一個重要嘅階段⋯正式返PN喇！見到佢着住校服個樣，真係好感動！」

伽利利國際幼稚園(GIS)

Galilee International Kindergarten

學校提供PN、K1-K3的課程，而2023-2024年度學費由6.1萬至6.3萬不等，學校更是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校。

前港姐冠軍葉翠翠大仔小王子升讀小一 告別明慧國際幼稚園

前港姐冠軍葉翠翠婚後育有3子，她經常在社交平台分享一家五口的生活照。3子曾一起就讀同一所幼稚園，明慧國際幼稚園（私立幼稚園）。而大仔小王子已經在明慧國際幼稚園畢業，昨天（9月4日）更是升讀小學的開學日。葉翠翠更直言「今日開學，接接送送接接送送，終於收工了」，並附上三子一起玩耍的照片。

明慧國際幼稚園

Ming Wai International Kindergarten

課程融合英國劍橋英語評估課程，由英語和普通話或英語和粵語的老師以雙班主任形式授課。附加日語課程，以漸進式及多元化的互動教學，加深幼兒廣泛的語文認知，在愉快輕鬆的學習環境下，提昇幼兒的獨立思考和主動學習的能力。

參考2022－2023 幼兒班（全日）、 幼兒班低班（全日）及幼兒班高班（全日）每年學費為 HK$ 58,740，而膳食費為 HK$ 10,802。

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蔣怡送子女上學更分享開學日媽媽時間表 直呼「暑假結束啦」

蔣怡先後一對子女上學時拍下相片留念，從圖片可見，兒子就讀蘇浙小學、幼兒幼稚園暨國際班 Kiangsu & Chekiang Primary School。

蘇浙小學、幼兒幼稚園暨國際班

Kiangsu & Chekiang Primary School

非牟利學校，沒有參加免費幼稚園計劃。學校以普通話及英語為母語的教師教授各項課程，並重視幼兒學習於兩文三語及全人教育得到良好發展。學校同時重視學童在輕鬆愉快的遊戲環境中產生濃厚學習興趣、熱衷學習及初步學會如何學習。幼稚園部同時重視在兒童學習的萌芽階段建立全人教育的基礎及兩文和三語的發展。

黃澤鋒夫妻囡囡小黃妃：屯門梁李秀娛幼稚園

現時4歲的小黃妃正就讀屯門區傳統學校「順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園」，黃澤鋒早前更分享小黃妃笑容滿面的圖片，可見她長高了不少，可愛依然。

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順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

Shun Tak Fraternal Association Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten

學校以博學多聞、敦品勵行、盡忠職守、誠實不欺四教薰陶學生，使其將來能成為有文化、有學識、有高尚情操，熱心服務社會，為國家貢獻力量之良好公民。

由於疫情影響經濟環境，學校校董會決定2023-2024年度全年豁免書簿雜費、生日會費及茶點費，家長無需繳費，感謝校董們的心意！