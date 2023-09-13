小S情緒勒索女兒「看我也沒幾年了」遭冷漠回應1句極心酸：很受傷

小S（徐熙娣）和老公許雅鈞婚後育有3個寶貝女兒，個性無厘頭的她經常跟粉絲分享母女之間的有趣互動。日前她就透露，過去情勒女兒「妳們以後看我也沒幾年了」，總會得到讓她滿意的答案。但隨著孩子一天天長大，如今故技重施卻反被女兒一句話嗆爆，讓她瞬間走心：「我覺得很受傷。」



小S在《小姐不熙娣》中談起為人母的心情，表示以前都以為自己是個很率性的媽媽，直到前陣子被3個女兒孤立，瞬間心裡不好受，情勒她們：「妳們要用這種態度對我是不是？妳們以後也看我沒幾年了啦！」

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她透露，以前女兒聽到她說這句話，總是很擔心的叫她不要亂講話，但現在卻總是淡淡地回嗆：「妳昨天才講過。」對於女兒們的反應，小S雖坦言很受傷，但當這件事情發生在她身上時，她才驚覺：「是不是每個媽媽都會講這種話？」

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她說，前幾天打電話給徐媽請她幫忙轉錢，沒想到她卻突然悲從中來，開始各種情勒「妳也知道媽媽一直在生病，我覺得我也活不久了」。小S笑說，戲精徐媽講完這些話後更崩潰大哭，讓她超錯愕，但心裡卻更明白「我發現媽媽很喜歡用這種東西嚇唬小孩。」

小S過往情勒女兒都很有用，如今卻被不被當一回事。（《小姐不熙娣》節目截圖）

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