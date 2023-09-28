王傑專訪｜60歲認「那些事有心無力」接受優雅地老去：我活得自在

千呼萬喚，旅居加拿大的8700萬張暢銷歌手王傑終於接受專訪，由於他沒有使用任何社群軟體，台媒《ETtoday星光雲》邀請了三個月終於訪問到王傑本人。據了解，他今年為家人忙碌身後事後，十月還準備發行《無題》這張新的創作專輯，還開玩笑說：「只要大家喜歡這張專輯，我就可以躲在棉被裡大笑好久了。」



王傑說，他之前發行了《這場遊戲那場夢》，今年出版《無題》的CD唱片，明年希望發行《無題》的黑膠唱片，「但願大家都能多多支持，那我就可以躲在被子裡大笑一下。」

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提到在加拿大的點點滴滴，他的光陰沒有虛度：「以前我在加拿大，經常會開自己的船出遠海去釣魚，可以從早釣到晚，也會去潛水挖鮑魚，有時去河流釣魚，釣那洄游產卵的三文魚，生活聽起來除了釣魚還是釣魚。」

許久未見的他也有不少改變，生活的日常瑣事變得更重要，他提到：「隨著年紀漸長，釣魚那些事有心無力了，到現在我想說，我要學習建築結構原理，也在學習砍伐大樹木，因為家裡前後院都有巨木，有的有七、八層樓高，下大雪跟颱風來，會有大樹倒下造成房屋損毀，也會出人命的，包括油漆、水電等等，我都會自己去完成。」

此外，他甚至購買材料，或大型機具租賃都自己來，比如小型挖土機都是他自己開大卡車去買材料，「生活聽起來好像很無聊，如我以前說過的，到什麼年紀就要做什麼樣的儀容外表，喜歡現在的我，雖然老了，頭髮也變灰色，但我器官都是真的，醜了，我活得自在，年輕朋友珍惜現在光陰，師法守法，尊重他人就好，尊重自己選擇。」

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