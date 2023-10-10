邵子風長文指彩虹小姐係老千　瞞老公同人藕斷絲連：你老公蠢X到

邵子風與呂方太太伍惠寶（Rainbow Ng）近日陷財務糾紛，先是男方公開追數，指呂太欠他70萬唔還，但女方卻反擊說自己從未借人錢、發聲明斥邵子風投資失利輸打贏要，投資完公司被炒魷魚後，即要求退股，有違商業原則，又表示已就被WhatsApp恐嚇及誹謗等報案。而口水戰未完，邵子風今日（10日）再出Post，文中未有開名，但就指有位「彩虹小姐」、「老千彩虹」瞞著老公與其他人藕斷絲連。



邵子風表示留意到「彩虹小姐個聲明」，稍後將回應，而他今日凌晨就撰長文，對於被指恐嚇及其家人，他說：「如果對方報警話我騷擾、恐嚇佢家人，咁好快應該有警察搵我啦！我希望『我會追你追到天腳底』或者『你找唔找數講一句，唔找我搵專人處理』相關說法唔會構成恐嚇啦！我唔識法律呀！激動時我會講晒粗口嘅！講粗口應該無事掛？」

邵子風見到伍惠寶的聲明後，已預告會回應。（fb@邵子風）

邵子風指幾年前因此事深受困擾，但現時已睇化，又說：「如果唔係早幾日，我聽到我嘅寡婦同學講我知佢追數追到幾陰公、幾可憐、幾受氣、幾委屈… 我先會癲X咗咁出文聲討！其實我老早就已經放棄追…對人地嘅事太上心，係我性格缺陷。」

呂方太太伍惠寶（右）近日被邵子風指她借70萬唔還。（fb@呂方）

邵子風在下文中提到「老千彩虹」，更稱此人與老公拍拖期間與其他人往來，而該老公則蒙在鼓裡，他說：「老千彩虹，你同我地大律師梁同學多年來藕斷絲連，再加上你點樣水佢果幾舊水，你有無同老公提過呀？仲有你同老公仲拍緊拖時，你同TB小鮮姑娘去歐遊做過D乜，後來人地又點樣幫你，你又點樣反轉豬肚托水籠，你有無同老公提過呀？」

他續說：「我真係唔想提呢D呀！我話你用美人計我驚我講出黎無人信，我自己樣衰咋！不過既然你都講得出我要問你『借』30萬，我都唔怕樣衰提下呢D（啲）嘢啦！希望你老公問你你識答啦！仲有你周圍同人講你從前男友手上用1000萬買回嘅股份，人地答左（咗）我1蚊都無收過啦… 你係咪又呃你老公啫？根本你老公都唔了解你係乜嘢人！因為你老公蠢X到個程度，唔係好多街外人知囉！」

邵子風指彩虹小姐是「老千」，連老公都不了解她的為人。（IG@deansiu）

邵子風全文。（IG@邵子風）

而今早，邵子風再出Post，貼出一個19年的對話截圖，名為「Rainbow Ng」的聯給人向他說：「最近好嗎？唔好意思，不經不覺又過了一段時間，我想乾脆就承擔回購你的股份吧，不想拖著你。每天都忙到抖不過氣，大家就定一個時限，我就想盡辦法給你錢就好了，ok？」對方亦答應兩年內盡量回購其股份等等。邵子風戴晒頭盔指以下為自己散文作品，寫下：「老千本身已經好驚俾人知自己係老千…更何況一個想成為企業家嘅老千呢！」他又傳媒所寫的「半億身家」並不真確，謂：「佢嫁俾女方咪有半億身家囉！」疑再向當事人的老公喊話表示：「如果我寡婦同學今日收得齊錢，我馬上delete所有嘢！講得夠唔夠簡單？8條啫… 你唱一場都20幾啦親！為老婆、為自己，唔抵俾嗎？雖然佢係憑自己本事呃返嚟…」

邵子風貼出19年與「Rainbow Ng」的對話。（fb@邵子風）