唐詩詠享受自由身出面接Job價錢滿意　透露傾緊劇集唔介意去ViuTV

視后唐詩詠（Natalie）今日（11日）出席國際培幼會慈善活動。早前跟隨機構遠赴孟加拉探訪的她，在台上分享感受時亦不禁講到哽咽落淚，當地小女孩的故事對她影響頗深。在接受《香港01》訪問時，她講到只要有合適自己的角色，無論是在甚麼平台都可以一起合作。

Natalie分享時講到哽咽。（葉志明攝）

早前遠赴孟加拉探訪的她，問到其在是次探訪中有沒有令到自己有啟發，她就有感年少時自己選擇工作賺錢而放棄了讀書，失去了一個好機會：「讀書呢個係令到我好慚愧，細嗰我有機會讀書嘅時候我仲係會覺得懶，唔起身唔返學，然後去到中學因為屋企問題就選擇咗不如賺錢，自己細個放棄咗一個好好嘅機會。」強調自己接觸的孟加拉小女孩非常清楚自己的目標，她們會知道知識可以改變命運。

Natalie表示好享受現階段工作模式。（葉志明攝）

而不經不覺已離開娘家TVb一年多的她，問到習慣外面工作嗎？她就表示：「都習慣，我都係自己理自己嘅人嚟，我真係會好清楚自己要做啲咩，我覺得係呢方面冇好大困難。（出面價錢滿意？）開心嘅！」揚言現在可以自己挑選工作，想做自己想做的東西是很開心的。

另外，提到有傳林家棟回巢任職製作部高層，問到屬真有沒有興趣回娘家拍劇呢？她二話不說：「我覺得演員其實係應該跟住個作品，唔係限死一個地方。所以我從來冇限死自己唔返去拍或者要去邊度拍，我係覺得係有一個啱你嘅角色你就可以去做，呢個最重要。（唔介意去ViuTV?）唔介意，總之啱我嘅邊一度都唔介意。」

近日傳出林家棟回巢任職製作部高層。（視覺中國）

最後提到19歲愛貓（銀仔）離世一事，其舊愛崔建邦亦曾飼養牠，問到對方有否聯絡商討處理愛貓身後事時，她就表示：「其實個身後事都唔困難，我自己一個都處理到。」續問到現時寫劇本進度如何時，她揚言：「收緊故仔，諗緊用邊一種藝術方法去呈現。」目前的她非常享受現階段的生活、工作模式，還透露現有在商談一些節目與劇集。

Natalie表示自己一個人也可以處理愛貓身後事。（葉志明攝）