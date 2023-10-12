香港人在北京｜陳展鵬因中港文化差異釀笑話　帶一物被嘲腎虛

由陳展鵬、吳若希、戴祖儀、洪永城等人主演的TVB中港合作台慶劇《香港人在北京》日前正式開播，劇情講述陳展鵬飾演的徐港仁，從小到大都運氣好到爆，這也造成他不求有功但求輕鬆的佛系性格。不料他因為投資失利損失了千萬港幣，讓他一夜之間身價縮減了一半，讓他倍感沮喪。此事他獲派到北京分公司擔任CEO，他認為這是他絕地翻身的好機會，因此帶著老婆一同北上。



想著到了北京能大展拳腳的徐港仁，剛抵達分公司第一天，就發現昔日同事丁志強空降成為他的上司，變相遭到貶職，待遇也從天堂掉到地獄，自此豪華別墅、專屬司機、無敵大海景辦公室都離他而去。徐港仁遭丁志強為難，讓他把四環一間荒廢工廠，在一年之內重新規劃改造，他忍辱負重接下重任，和來北京投靠他的弟妹一同把荒廢工廠打造成文創園區，帶動園區發展的同時，也認識和不少北京本地人和北漂，對愛情和生活有了全新的感悟。

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陳展鵬飾演的徐港仁，一開始以為北上發展是他事業的春天，殊不知屬於他的挑戰才剛剛開始。上班的第一天，他就因為中港兩地的語言和文化差異，鬧出個大笑話，本想讓秘書給自己準備充電寶，但香港人慣稱充電寶作「尿袋」，作為道地北京人的小莉自然不明白他要的是什麼，以為他真的需要病人尿袋，因此有關「徐總腎虛」的消息就開始在公司內傳開，得知謠言後的他急忙在全公司人面前澄清自己沒有腎虛，同時解釋說自己要的不是什麼尿袋，而是充電寶，令人啼笑皆非！

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在香港，大家稱呼充電寶作「尿袋」，看來不同地方對於不同物品的稱呼還真是有很大區別啊！而陳展鵬充滿喜劇的演繹方式，用最爛的「港普」把香港人在北京的一些爆笑囧事呈現出來，借此讓大家更加瞭解中港兩地的文化差異，避免未來大家到中國旅遊時再發生相同的窘境！

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