小禎新樣撞臉隋棠　封前夫李進良整形之神：這效果會讓他囂張很久

小禎和李進良離婚已4年，離婚後仍保持良好互動，近來她透露到李進良診所看診，解決了臉上的一些問題，接著曝光對比照，引來網友們狂讚超美，有眼利網友更發現，小禎做完美容後似乎與隋棠撞臉，意外掀起討論！



小禎12日在臉書上曝光一組對比照，並稱到前夫診所看診後，解決了臉上的一些問題，最後更忍不住直呼：「不拍不知道～一比還真嚇一跳」，還誇前夫是「東區整形之神」，笑說：「可惡～這效果，一定會讓他囂張很久。」

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照片一出，意外掀起熱議，許多網友都大讚美容後的臉更加漂亮，留言區更有一票網友發現，小禎的臉似乎撞臉隋棠在《犀利人妻》中的形象，「怎麼打完有種變身後的謝安真了呢！」、「笑起來有點像隋棠」。有網友還笑說「害人家也想要一個醫美老公」，小禎則回答「老公沒有用，要前夫」，笑翻許多網友。

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