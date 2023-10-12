汪小菲2字評價大S具俊曄親密照　離婚近2年突然向前妻隔空示愛

汪小菲日前和大陸博主連線直播，認了自己還愛前妻大S，甚至還反問博主：「復婚不好嗎？」引發熱烈討論，而大S也透過經紀人證實汪小菲私下多次求復婚，她均已明確拒絕，並希望汪小菲別「一邊詆毁一邊示愛」。不料，10號晚間卻傳出汪小菲轉發大S與具俊曄的親密照，並寫下二字「美好」，讓人霧裡看花！



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大S與具俊曄去年替VOGUE拍攝的照片，照片中兩人幸福閉眼，具俊曄則親吻著大S的臉頰。日前卻傳出汪小菲轉發了這張照片，並寫下二字「美好」，但隔沒多久卻刪除文章，再度引發熱議。

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汪小菲近日話題不斷，9日凌晨傳出汪小菲與大陸博主連線直播，直播中他坦言還愛著大S、有復婚的想法；對此，大S則透過經紀人回應，證實汪小菲多次私下向大S請求復婚但都遭拒。9日晚間汪小菲與母親張蘭開直播，並解釋其原委，但張蘭似乎聽不下去，最後直接關掉與兒子的直播。對此，據「鏡週刊」報導，汪小菲10日透過律師發聲明反擊，表示大S近來因為染疫導致身體欠佳，所以才請保母和司機多關心，汪小菲要求大S經紀人3天內必須公開道歉，否則提告。

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