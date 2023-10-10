大S證實汪小菲離婚後多次要求復婚：請他別一邊詆毀一邊示愛

汪小菲昨天凌晨在直播中認了自己還愛前妻大S（徐熙媛），甚至透露出自己想復婚的念頭，並指控大S現任老公具俊曄人根本不在台北，剛大S經紀人透過訊息回覆，證實汪小菲自離婚後，的確數次私下向大S求復婚，但均被大S明確拒絕，並澄清大S與具俊曄的婚姻關係和睦幸福，具俊曄的畫展即將於10月中於台北國際藝術博覽會展出。



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經紀人也表示：「雖然雙方離婚了，徐媽為了小孩子的權益仍保持友善溝通，汪爸難得來台為汪爸盡點地主之宜，無須過度解讀。」另外大S維權的信念很堅定，也相信司法可以還給大S公道，請汪小菲別一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以「愛」之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。

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