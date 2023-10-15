陳凱詠認與陳健朗已分手　回復自由身轉型才女首張EP全碟自己創作

陳凱詠（Jace）日前接受傳媒訪問，雖然她一直未有承認過與新晉導演陳健朗的戀情，但被問起與男方是否已分手，她亦大方承認，更表示不想再跟圈內人拍拖。



Jace與《手捲煙》及《那年盛夏我們綻放如花》的導演陳健朗緋聞傳足多年，男方曾不避嫌參與Jace MV做男主角，上演親熱戲、攞正牌拍拖，去年11月，被前東家環球雪藏的Jace，亦在IG限時動態洩蜜，與陳健朗密遊日本散心。不過其後Jace去美國深造、各地旅行等都不再見到陳健朗蹤影，令人聯想到分手。

Jace的《I Wish》MV由陳健朗執導。（MV截圖）

之後陳健朗更索性做Jace的MV男主角。（MV截圖）

陳健朗與陳凱詠在MV有不少親熱戲，假戲真做，但如今已此情不再。（MV截圖）

今年8月，陳健朗在活動上一聽記者提起Jace的名字即落閘封口，表示感情問題一律不回應就扯開話題，而Jace日前就在訪問承認兩人已經分手，她指自己與環球合作多久，就與陳健朗拍拖多久，亦因此戀情及與舊公司關係幾乎同步告終。Jace表示目前享受單身生活，不想拍拖，更直言以後都不想再同圈內人拍拖，因為感覺似收唔到工。

Jace最近發布的新相頗為性感。（Instagram：jacechw）

Jace早前出席回復自由身後首個活動，當時已透露正積極做歌中。（資料圖片/葉志明攝）

被停工逾年的Jace回復自由身後自組公司，自資出歌，近日重新出發的她今日（15日）宣布明日（16日）即將推出新EP！新EP《HATCHING》共5首歌，全部由Jace作曲填詞，看來早前積極裝備自己有功，獨立發展後轉型唱作才女路線！Jace開心宣布：「見大家等咗咁耐就直接出隻EP俾大家慢慢聽啦😎」