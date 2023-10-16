林志穎疑似又破相　拍片賀49歲生日「眉頭驚現新疤痕」惹粉絲心疼

林志穎擁有凍齡童顏，是不少人心目中的男神，多才多藝的他，除了演藝事業外還是名賽車手，更同時經營多項副業，2010年與模特兒出身的陳若儀結婚，育有3子，家庭幸福美滿，說是人生勝利族也不為過。未料，去年7月駕駛特斯拉自撞，臉部受到重傷，所幸，歷經將近1年的修養，恢復健康，更復出參加國大陸明星男團競演真人秀節目《披荊斬棘的哥哥3》，昨（15）日迎來49歲生日，眾人齊聚為他慶生，卻發現他的眉頭上有道紅色傷疤，疑似是錄製節目時受傷，引發外界擔憂。



昨日林志穎迎接49歲生日，愛妻陳若儀及《披荊斬棘3》的夥伴們，包括唐禹哲、八三夭阿璞、瘦子、馬伯騫、蘇見信、胡彥斌等人齊聚，準備賽車造型蛋糕、巨大玫瑰花束，為林志穎慶祝生日。

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影片中，只見林志穎一到，眾人便興奮拉彩帶歡呼，大聲唱著生日快樂歌，接著圍繞在林志穎身側，他許下3個願望，分別是希望大家都可以平安、健康，以及結束《披荊斬棘》錄製後，大家都賺大錢，最後開心合照留念，現場好不熱鬧。

林志穎事後在微博感性表示，今年生日除了有妻子陪伴外，還有《披荊斬棘3》的哥哥們，這對他來說意義非凡，「從來沒有過在這麼短的時間會有共患難的感覺，謝謝大家用心準備的驚喜」，目前已經進行到五公，非常開心能在這個舞台與兄弟們一起創造精彩的作品，他相當珍惜每一次和大家分享快樂的機會。文末不忘感謝一直以來支持他的粉絲「感謝支持我的穎友會們，你們的愛、鼓勵帶給了我勇氣，提醒著我什麼是重要的，也鼓勵著我繼續前進，今後我們一起加油！」

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生日在歡聲笑語中度過，不過，卻有眼利的網民發現，林志穎眉頭上有一道紅色傷疤，傷口距離眼睛非常近，擔心問「小志眉頭是受傷了嗎？」，對此，有網民回覆「他說是睡覺起床不知道額頭怎麼就有傷了」、「五公錄製的時候是沒有的，9號晚上就有了，近距離看還滿明顯的，心疼！10號上午他才戴著墨鏡上班」、「有人說那個裂縫中的陽光有一幕以為是舞台事故，後面發現是特地弄的，可能排練的時候就沒注意被傷到了」、「聽說五公舞台有塌下來的演繹，會不會是砸到了？」，粉絲們對於林志穎眉頭上的傷口有諸多揣測，紛紛表示心疼。

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