金剛返台被直擊與性感女子Shopping傳緋聞　外形似足舊愛梁云菲

金剛（李信樵）去年與小嫻分手後，至今已約有一年半，近來被拍到身邊出現新歡，外型與舊愛梁云菲有些相似，而金剛也作出回應。



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與小嫻分手後，金剛工作重心就移往大陸、香港，據「鏡週刊」報導，金剛難得回台，被人直擊到與一名女子逛購物中心，女方穿著細肩帶背心，年紀看起來約2、30歲，外形像是梁云菲那一類型的。對此，金剛則回應女方只是好朋友，現在是以工作為重。

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