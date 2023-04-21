金剛舊愛梁云菲IG崩潰還原「性愛影片細節」男友撐：世界真的有病

金剛舊愛梁云菲日前坦言，多年前的私密片遭外流，直呼感到害怕又受傷，強調將採取法律途徑，呼籲外界不要再散播影片。因為一度被爆料男主角身分是一名已婚富二代，她昨（20）日再度發文透露細節，現任男友、潛水教練小銨也再度霸氣發聲。



歷經性愛片外流風暴，梁云菲在IG坦言：「我差點就被擊倒了，就差那麽一絲一毫」，感嘆「我不曉得爲什麼會外流，但既然發生，我選擇去面對。」而這幾天她感到十分煎熬與無助，非常感激在身邊支撐著她的人，也陸續收到很多暖心的鼓勵與打氣。

【圖輯】點圖放大看更多梁云菲IG性感照👇👇👇

+ 49

梁云菲解釋，影片是多年前的事情，當時自己是短髮和單身，並非外傳的感情狀態，她不解爲何會有這種抹黑與陷害：「落井下石與看好戲的人，我也不曉得這樣去傷害一個女孩子，是能從中獲得甚麼？」

對於散播影片者，梁云菲直言：「我知道你一定很關注我，想看我跌得狗吃屎的難堪模樣，但很抱歉，我很堅強。」並呼籲網友請勿再散播影片，尤其持有以及散播都已觸法：「我會對這一切蒐證與採取法律行動。」

【相關圖輯】金剛宣布分手歷任舊愛位位高質 「女神收割機」每段戀情都唔長久（點圖放大看金剛歷任女友及緋聞女友靚相👇👇👇）

+ 33

貼文曝光後，男友小銨也留言力挺，此次事件後，他相信梁云菲會有所改變，至少在做什麼事之前，會好好思考身邊的人，同時想告訴大家：「現在的世界真的有病，不光是我們，大家也一定會在人生的路上受挫、跌倒，But it's ok，除了生死都是小事。」他也特別感謝粉絲們：「你們的溫暖我們都有收到，真的謝謝！也希望她的勇敢能成為你們遇到困難時的榜樣，一樣祝福大家都能健康、平安，謝謝你們。」

【同場加映】獎門人｜金剛做返「獎老」又俾曾志偉兜巴星：呢個係獎門人style（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

張立東遭爆「已跟女神上床」！籃籃認了斷聯0互動 單身5年就愛他

【本文獲「TVBS」授權轉載。】