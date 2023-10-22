矚目配角｜楊證樺拍拖30次卻願為沈可欣定性：十幾年前已經想溝佢

楊證樺去年台慶冇入圍，坐在觀眾席上的卻被點名表揚，主持人說：「台慶十強劇，十套有八套都有佢！」訪問過後，筆者絕對理解，他肯搏、肯做，連自薦著毛毛衫扮猩猩都甘願，專業態度難怪當年獲李添勝監製在節目上高度讚譽，事隔多年，談起這次光輝時刻楊證樺仍難掩激動，落淚說：「我係一個咩啫？普通演員咋嘛，我做返我盡責嘅嘢……」而講到TVB帶給他的收穫，又豈能漏了老婆沈可欣？自言十幾年前已經想追求她的楊證樺卻說：「佢開頭好憎我，佢一直都好憎我㗎！」

場地：Glasshouse Greenery

攝影：梁碧玲

攝錄：林志龍

剪接：葉思雅



棄做高薪髮型師 揮低2千人直入藝訓班

楊證樺相當猛料，早在14歲已拍攝澳門電視台的《闊少爺當差》，後來於美國生活其間，因擔任《美東華裔小姐》舞蹈編排，獲無綫高層的姨甥女力邀加入TVB。然而當時擔任髮型師的他卻毅然拒絕，因為剪頭髮是一門相當搵錢的行業，「當時剪頭髮嘅錢，我諗係香港平均收入起碼一倍半。」直至他揮低一眾對手勇奪《全球華人新秀歌唱大賽》冠軍後，開始認真考慮要否回流，成為罕有地可直入無綫藝員訓練班的新人。

楊證樺曾奪得《新秀》冠軍，當時跳唱郭富城的《失憶諒解備忘錄》，台風獲評判激讚。（受訪者提供）

他說：「當年訓練班同學話有2千人報名，我哋收14個學生，2千人得14個，我係其中一個唔需要考，直入去嘅！」楊證樺本來不太敢放棄高薪去冒險，但髮型屋老闆的一句話可謂改變了其一生，「佢話：『阿Man，你走啦，你而家已經剪頭髮係一個幾出名同埋幾好嘅髮型師，而家唔返香港試，你老咗一定後悔！萬一你返香港試過衰咗，仲可以返轉頭、仲有門手藝，你可以揸返把鉸剪搵食。』就係呢句說話，好啦，老闆我辭職喇！就選擇返香港直入訓練班。」

楊證樺跟後父姓楊，指對方是他最感激的人，恩情比生父母還深，說：「係佢教我咩叫行王道，唔好行霸道，佢以前喺外國都係江湖人，會教我好多執生嘅嘢，喺紐約保護自己，又唔好以大欺小，同埋要幫人。」（梁碧玲攝）

被恩師羅冠蘭打擊自信：演員係一張白紙

成為2千個之中脫穎而出的14個，可說是萬中無一，多少都增強了楊證樺的自信心，同班同學個個總以為自己一定前途無可限量，但楊證樺卻說，在訓練班的日子，每日都被恩師羅冠蘭擊潰自信，「佢個教法係好好，將我哋每個演員嘅自尊心打破晒，佢每日都返嚟係咁捽你、鬧你、話你，『你好勁咩？你好勁就唔使嚟讀訓練班啦！』我就係心諗我勁先入得嚟訓練班，慢慢俾佢愈摵愈多，開始覺得自己係咪真係唔得，從零開始。」

楊證樺（左上）因髮型屋老闆的一句話回港直入藝員訓練班，本來信心滿滿，卻不停被羅冠蘭老師打擊自信。（受訪者提供）

羅冠蘭向他說了一句畢生受用、牢記至今的說話，成為他做演員的座右銘，那就是「我哋做演員就係一張白紙。」他續說：「佢話入得嚟訓練班你就係一張白紙，係零，我就算教咗你都好，只不過係教咗一樣嘢畀你，你都要慢慢去實踐、累積經驗，你今日得一張紙，我當你踩咗個陷阱，衰咗都好，都係多一張紙擺落去，你唔好再踩落去，慢慢愈積愈多，嗰疊紙就會好厚，我到而家都仲儲緊呢張紙。」

楊證樺（左三）與藝訓班同學。（受訪者提供）

幫汪明荃拍MV 等足成日只出一雙手

每年藝訓班都有人畢業，僧多粥少，總不是人人有劇拍，楊證樺入行沒多久就獲副導演邀請拍汪明荃《荃心荃意》的MV，對新人來說當然開心到跳起，但實際情況卻與其想像有些少出入，「等咗成日，等咗好耐，佢話埋位，我問要做啲咩呀，佢話『得㗎喇，你坐喺鋼琴度，淨係彈琴得㗎喇，淨係要隻手㗎咋。』」

初入行時，楊證樺拍攝一幕跑天橋戲，導演不停說：「唔得呀！嚟過呀！」「你學跑步都要學十年呀！」又不告訴他到底做錯什麼，跑了8、90次，原來只對不準機位，雖然感覺有少許被刁難，但他仍感激這些經歷。（梁碧玲攝）

儘管MV連樣都不見，自問高EQ的他仍相當開心，至少有份參與嘛，他覺得做演員一定要學識自我調整心態，不要人比人。楊證樺出道早期常飾演小混混之類，可是卻自問算幸運，出道沒多久，終於由演甲乙丙去到有一、兩句對白的士兵仔角色，在林家棟主演的劇集《林世榮》中演出，戲份由頭帶到尾，哪怕新手上路在片場常常捱罵，他都當儲經驗，十分謙卑。

楊證樺未入訓練班已有機會拍劇，參與黃日華主演的《馬場大亨》演出。（受訪者提供）

為《義海豪情》學日文 9句對白仍做足功課

要數到終於有觀眾知道誰是楊證樺，當然不得不提《巾幗梟雄之義海豪情》中的宮崎少佐一角，為了演好這個日本軍官，即使只得9句日文對白他都做足功課，從零開始找日文老師逐粒音惡補、苦練，甚至主動提出帶老師去監場，若發音不準可即時糾正，最終一、兩Take就搞掂，第二日就收到李添勝監製（添哥）電話。

原來添哥以為他本身識日文，聽不出他是日文初哥，「佢話我做得好好，多謝你，你諗吓，添哥咁大個監製親自打嚟多謝我，已經開心到不得了啦！隔咗1個月，統籌打畀我話添哥搵你，佢話你上次做得咁好，今次畀一集你做！」如是者他再跟翻譯學、做足工夫，完成了這個使命，「開頭拍完我都預公司會搵返日本人配音，點知出街用返我把原聲，我都呆一呆！都開心嘅，證明係Censor（審核）過係OK，得先會畀你過。」往後發生的事，更成為了演藝生涯中的一個轉捩點！

楊證樺雖然想接下宮崎隊長角色，但他就怕找香港演員扮日本人，始終不及日本演員般禮似，曾因顧全大角而問劇組會否考慮找日本人演出。（無綫電視截圖）

落淚感謝李添勝表揚 成就人生轉捩點

李添勝在《義海》大結局特備節目中，點名表揚楊證樺的專業態度，指他出場短短的一幕，好戲到足以令人心寒，更謂：「我要向你哋致敬，有咁出色嘅演員同綠葉，TVB先有好作品！」當日楊證樺根本連列席的機會都冇，正在甜品店開工的他突然收到戴耀明電話，對方告知：「添哥當住7百萬人讚你喎！」他不以為然，因為他當時都有開電視，卻見不到這一幕，「小明話錄影㗎，我話冇可能囉，轉頭咪又剪走佢，而家都做《新聞報道》啦，但我又真係戇居居等《新聞報道》完，再返嚟節目，播返嗰Part……」

李添勝在《義海豪情》大結局活動，當面在台上表揚楊證樺的努力，讓很多香港觀眾一夜之間認得出原來這位演員叫做楊證樺。（無綫電視截圖）

說到這裡，即使事隔13年，他仍相當激動，眼裡忍不住淚水，續說：「我依家講起都毛管戙，即場喊出嚟，好感動、好感恩，佢冇需要咁樣做，一個好大嘅大恩人！我係一個咩啫？普通演員咋嘛，我做返我盡責嘅嘢，講起我都想喊㖭，死喇……係呀，一切就從呢一刻開始。」說來沒誇張，當晚楊證樺收到朋友訊息轟炸、迎來人生第一個報章專訪，自此亦多了更多監製樂意起用這位盡心盡力的演員，難怪他訪問期間仍再三重複「多謝添哥！」並表示：「未試過有一個咁大嘅監製，李添勝，添哥……點石成金㗎喎，每個俾佢點出嚟嘅都係天王巨星喎，佢咁樣讚一讚我，係好開心，真係冇諗過，人生好似發咗一場夢咁樣！」

即使相隔十幾年，一講起大恩人添哥，楊證樺仍然感動落淚。（林志龍攝）

自薦著毛毛衫扮猩猩 台慶再被表揚

自那年之後，楊證樺十幾年來每年都至少有11套劇，雖然偶然都繼續做食客、車手、農民、律師等無名氏角色，不過演出機會的確比前多，亦創造了好幾個讓觀眾難忘的角色。至22年，台慶十強劇有八套他都有份拍攝，《萬千星輝頒獎典禮》主持周奕瑋走到他身旁，稱讚他不但在《超能使者》演出感人肺腑的爸爸，就連《痞子殿下》中身穿毛毛衫、不見樣的猩猩角色都自薦演出，當刻不但身旁的太太沈可欣淚流滿面，一眾候選的男、女主角更全體拍手站立致敬。

楊證樺自薦在《痞子殿下》著毛毛衫扮猩猩，角色見不到樣，而且在炎夏拍攝，但他就不想獨自邀功，強調另一位演員鄔嘉駿與自己輪流扮猩猩，叫大家別忘了他也有功勞。（資料圖片/陳順禎攝）

不過，楊證樺看來就有點不知所措，他透露自己事前原來全不知情，同事叫他到場，又遲遲不告知他要做什麼，他甚至猶豫是否被整蠱，直至有工作人員帶他坐到觀眾席頭幾排，他開始覺得事有蹺蹊。當周奕瑋陸續介紹完楊卓娜、戴耀明、李成昌等配角，他尚未回神，主持已不知不覺走近他身旁，讓他內心七上八下，當下最強烈的感覺只有一個：「我起身定唔起身好呀？」

楊證樺完全不知道自己會在台慶被點名讚揚，所以當周奕瑋介紹他時，他仍戇居居十分尷尬，不知道要給什麼反應。（無綫電視截圖）

銘記兩個光輝時刻 做下一代盡責榜樣

楊證樺憶述那一剎的心情，「佢行到埋嚟講嘢，我喺度諗緊究竟我要做乜嘢好呢？我坐喺度又好冇禮貌，企喺度，如果佢唔係講我，我又好𤓓喎……直至佢企喺我旁邊，講《超能使者》嘅爸爸，我開始肯定，係咪講緊我呢？其實我起身果下係膽粗粗嘅，但你唔起身真係好冇禮貌，咁我就起咗身，直至佢話楊證樺，哦，原來呢Part係咁樣表揚我嘅工作嘅！」

楊證樺從不推Job，他每接一個通告都盡力完成，當成一個任務。（梁碧玲攝）

他說若大家翻看片段，就會發現他神情相當尷尬，即使感動，仍未知如何反應，只得禮貌地點頭，又不知應否說話，問到若有機會講感受，他會講什麼，楊證樺反問：「比著係你你會點？我真係唔知做咩好，我又想講多謝，但係又冇理由搶人個咪講多謝，我又唔係攞獎，只不過係一個表揚。」當晚回家後，他興奮得徹夜難眠，形容感覺似得獎，像那次被添哥加持一樣。當記者形容這兩次都是他事業的光輝時刻，楊證樺也不敢承認，「歷史性時刻啦，我會覺得當我7、80歲畀返啲子孫睇，你爺爺、你爸爸以前咁樣㗎，你都要做一個盡責嘅人，做一個對得住自己嘅人呀！」

楊證樺的人生金句是：「呢個世界冇嘢係冇可能！」（梁碧玲攝）

非TVB親生仔難以上位 獎項只是錦上添花

喜獲觀眾、同事認同，當然值得高興，但如周奕瑋在台上所言，楊證樺始終未獲得過任何獎項提名，問他會否恨攞獎，他不諱言：「會㗎！」不過話說回來，兩次獲高度表揚，對他來說已等同公司頒獎給自己，至於獎項，就有如錦上添花，反而有沒有觀眾認同更重要。

對於會否恨攞獎，楊證樺說獎座只是一座膠，有當然更好，但演技得到大家認同他已很滿足。（梁碧玲攝）

當講到明明公司有很多台前幕後認可自己的表現，卻始終未能攀到更高位置、只能繼續擔任配角，楊證樺卻覺得，一套劇裡面每個角色都重要，沒主角配角之分，「一套劇集、電影，係一個Team work，缺一不可，有時我見到啲角色覺得好正喎，點解唔到我呢？最主要我會覺得因為我唔係TVB親生仔，我唔係經理人合約演員，有少少分別嘅。但係雖然我唔係親生仔，亦都好多監製好用我，我會好開心，通常一套劇個擺位係擺好晒，唔到我控制。」總之他本住一個宗旨，不論戲份多寡、爆Show與否，都做好本分，「只要有工作派到畀我，我做好我嘅本分去演每一個角色，就得啦。」

楊證樺說，直至現在為止，拍攝、做演員，仍然是他的終身職業。（梁碧玲攝）

願在TVB打一世工 曾被挖角仍不為所動

楊證樺96年加入TVB至今已經27年，近年無綫爆發離巢潮，他卻從未想過走，更表示可以的話想在這間公司打一世工，「做人應該要飲水思源嘅，由我啱啱入訓練班係一張白紙，佢慢慢栽培我，直至而家我識咗太太，冇TVB我識唔到我太太，冇TVB我就冇我呢兩個小朋友。由細到大我都好鍾意TVB呢間公司，我哋細細個睇TVB嘅劇大，好細個已經好渴望入TVB，係一個夢想，幾多人恨入都入唔到。」

楊證樺認為有機會的話都想北上，但始終以TVB行先，更表示想在TVB打一世工。（梁碧玲攝）

他更表示當年王維基的香港電視開台，都曾向他挖角：「嗰時王維基搵人跳槽，搵過我㗎，如果要走，我走咗啦！好多人話去其他機構度做，我要走，走咗啦，係咪先？咁我做乜要繼續留喺度？因為我鍾意呢間公司。」近年不少藝員士氣低落、唔夠Show等等，他難以評論行政架構，始終TVB都是一門生意，不過他確實在這裡感受到滿滿人情味，多謝曾勵珍（珍姐）、多位監製、導演、同事的疼錫，「如果你問我，我簽一世約都制，只要佢唔好炒我嘅話！」

請按下圖睇其中幾個楊證樺在TVB演過的深刻角色：

曾拍逾30次拖 十幾年前已想追沈可欣

TVB帶給楊證樺的其中一個收穫，如他所言，當然是老婆沈可欣，楊證樺突然自爆：「我好耐之前，十幾年前已經想溝佢喇！」奈何當時時機不對，但冥冥中自有自宰，對的人終究會在適當時間走在一起，兩人14年拍《再戰明天》時終於「撻著」，他說：「我哋搬埋同一區，成日車出車入，佢又得意嘅，有車牌又唔識揸車，我話我車你啦，車吓車吓，做埋我老婆啦。」

楊證樺說就連求婚都是TVB幫他的，當時拍《1+1的深情》，他說當年奉子成婚，欠了老婆一個正式的求婚，本來只是隨口講想用直升機，冇諗過監製和副導演真的安排到。（無綫電視截圖）

不過原來沈可欣最初很討厭楊證樺，以往他常去夜場，令女方覺得他喜愛夜蒲、花弗又不踏實，他卻解釋說：「去Disco一定係蒲嘅咩？可以係識人㗎嘛，成日啲人話傾生意，有啲真係出去摸住酒杯傾，唔一定係去滾㗎嘛，係咪先？睇你本身個人係點樣囉。」沈可欣之所以不放心，或多或少與其情史有關，原來他曾拍過三十幾次拖，難怪女方冇安全感，「好多好快就冇咗，有啲個年期都幾長吓，最長都七、八年，（最短呢？）最短唔講啦，曇花一現囉。呢啲我計埋落去，我老實呀嘛，所以先三十幾次啫，我係長情嗰啲人，但係真係Timing唔啱，咁就冇囉，上天安排咗沈可欣嚟我身邊！」

楊證樺說，原來沈可欣一開始很討厭他，至於為何成功令女方改觀，他說：「時間證明一切。」（梁碧玲攝）

婚後謝絕應酬 最愛老婆慳家對演戲有熱誠

要令一隻冇腳雀仔停下，沈可欣想必有其魅力之處，楊證樺就說老婆愛小朋友、愛動物，而且又慳家，「佢好慳㗎，好師奶仔，佢為咗慳一毫子可以格好耐價、行好多舖頭，話呢間平一毫子，我話你行咗成個鐘頭喇喎，唔好搞啦，我話畀佢賺啦，佢係呢啲人，所以我同佢一個凹一個凸。」不過撇開男女關係不談，沈可欣本身仍是他極為欣賞的一位演員，對演藝之熱誠跟他不相伯仲，「佢工作態度、對拍劇嘅認真其實同我係Sync到，一模一樣，呢樣嘢係最夾嘅其中一Part！」

楊證樺與沈可欣育有兩個囝囝，是圈中模範家庭。（Instagram：manyeung168）

楊證樺自小父母緣薄，一直渴望組織家庭，他又講到兩人奉子成婚的那個時刻，「我哋有咗BB，咁佢就話『上天賜畀我哋嘅禮物，我哋要珍惜。』跟住我話：『結婚啦！』就係咁㗎咋，冇求過婚㗎。」自那一刻開始，楊證樺就逐漸變得顧家，更謝絕應酬，「而家你叫我出去食飯我都唔會出，嗰時未結婚嘛，我仲單身，有資格出去衝出去闖、出去識人，而家我覺得好烏煙瘴氣，都唔想出去，多啲留喺屋企睇吓小朋友好過啦！」模範夫妻、好爸爸原來因而育成！