矚目配角｜林偉感謝亡母冇鬧過佢拍三級片：佢仲同鄰居講關你咩事

59歲的林偉入行已差不多40年，於劇集多飾演江湖中人，近年最為人熟悉的非《使徒行者》以一打十的打手「猜Fing」莫屬。但反派只是幕前形象，私底下的林偉可是一個超級孝順仔，母親住養老院時他天天探望，無奈兩年前因為疫情封關，於內地工作的林偉未能回港見病母最後一面，只能視像送別。他坦言：「視像睇到佢臨走個時刻，好難受，而家條片都仲喺度，但係我唔敢睇，一睇我就忍唔到。媽咪最後嗰剎那都陪唔到佢，人生有啲遺憾。」而除此之外，廿幾年前在台灣發火鬧狗仔隊，原來也是他另一個遺憾？

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網上說林偉61歲，他澄清自己63年生，年尾才「登六」，目前搭車仍然要畀全票。（葉志明攝）

星探發掘做模特兒入行 曾與李嘉欣做同學

睇慣林偉拍劇、拍劇，大家未必知道他其實是模特兒入行。二十出頭時、著住一身西裝、返寫字樓的他偶然在尖沙嘴被星探發掘，邀請入模特兒公司，他當時最關心的只是有冇錢，對方答有，於是他就上去錄了一餅自我介紹的錄影帶，等足半年才迎來第一個Job，「佢話公司有個模特兒班，問我有冇興趣，我話我冇錢㗎，佢話唔使，你畀住一半先，第日有工作先扣錢，都好啦千零蚊啫，嗰陣千零蚊差唔多一個月人工，佢話可以分期咁咪學囉，都未完成Aadvanced嘅課程就有人搵我行Show。」

林偉身高米八又大隻，胸肌40吋，難怪被星探睇中入行做Model！（受訪者提供）

當時他模特兒班上的其中一位同學，居然是中學時期的李嘉欣，林偉說對方的確幾靚女，但自己比較遲熟，完全冇諗過追求對方，甚至是後來見到對方選港姐，才認得「咦？那豈不是我同學？」他謂：「選完港姐好彩有個Job見返，一大班人影婚紗，佢梗係新娘，我係其中一個新郎，嗰次差唔多最後一次見，到而家都冇見過。」

林偉即使年近六十，跟後生相比仍然好Fit，因為他極勤力做運動，說健康很重要，他不想身體差要睇醫生，睇醫生實在太貴。（葉志明攝）

首次拍戲表現差被喪鬧 曾打消做演員念頭

入行不久，約87年就有人找林偉拍攝首部電影《兄弟》，夥拍李修賢（修哥）、萬梓良，但他形容這個經驗絕對不成功，甚至打擊了他的自尊心，「我好驚返去拍嘢，日日都好似俾人鬧咁，你做得唔好人哋梗係鬧你，以前菲林又貴，做錯咗都鬧得幾犀利，但係修哥好錫我，佢同導演講，話新人嚟㗎嘛，未埋位就鬧人哋，人哋俾你鬧到騰騰震喇！」

林偉首次拍戲就是《兄弟》， 但冇經驗表現差慘遭導演冼杞然鬧爆，大大打擊他的信心，甚至想過以後都不拍戲。（《兄弟》劇照）

林偉聽說連電影公司都想易角，惟修哥力保他，不過深知自己表現不好的他，實在想過從此不再拍戲，繼續做模特兒算了，「Model簡簡單單，做開又唔使記咁多對白、燈光，喺Model圈都叫多人識，去到電影圈嗰個界別，完全冇人識你，俾人鬧、面皮薄，唔想拍喇！」

模特兒出身的林偉，至今仍寶刀未老，擺甫士好有型！（葉志明攝）

赴台行Show賺大錢 狂蜂浪蝶男女通殺

然後，他就真的回去繼續做模特兒，80年代尾絕對十分好景，適逢台灣解放，很多時裝Show，影兩日相，扣除20%給公司，自己都剩袋32,000台幣，行天橋一場都2、3千蚊台幣，他做過最多錢的一個Job，是89年跟琦琦遠赴瑞典幫「瑞典香港節」影相，「$3000美金，扣翻20%畀Agency，即係我自己都有$2400美金，影六套衫咋嘛！」

林偉去台灣做Model獲得很多機會，除了搵到錢，更有許多狂蜂浪蝶。（林偉提供）

除了好搵，做Model還為林偉引來許多狂蜂浪蝶，男、女、外籍人士、亞洲人都有，有男性追求者花極大手筆頻頻為林偉送禮，問到如何拒絕對方，他笑說：「唔鍾意囉，都唔啱嘅，插頭都唔啱，點處理？唔使處理㗎，但係有啲變咗朋友，大家間中食吓飯，有啲原來有太太、仔女，真係好難解釋。」然而，林偉始終認為做Model不能到老，這行尤其講求新鮮感，於是他亦苦尋出路，恰巧遇上了著名廣告導演朱家宏。

講到做Model時的追求者有男有女，林偉笑說：「可能以前後生，大大隻隻，有啲啲靚仔，有人鍾意都唔出奇。」（林偉提供）

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夥李麗珍拍露股三級片 後生冇心理關口

朱家宏是行內大名鼎鼎的廣告導演，90年突然向林偉提出一個邀請，「佢話我唔係搵你拍廣告，係搵你拍三級片。」那時期香港有很多三級片，卡士也不差，林偉首次演出就跟童鈴做對手，接著還有李麗珍，問到有沒有什麼心理關卡要衝破，他指那時年輕、又不多人認識，根本冇考慮太多，「佢同我講部戲唔係拍鹹濕，有幾十組戲，要拍兩個幾月，唔係亂拍㗎，我第一部三級片就叫《太太的情人》，我記得反應唔錯，冇乜Cast，個票房都6、700萬，嗰陣時係好犀利。我知道呢個片仲攞咗去理工學院做燈光攝影教材，啲Love Scene打燈好花時間。」

林偉首次接拍三級片，是與童鈴的《太太的情人》，他說對方指明找自己，應該是因為本身兩人認識，童鈴信得過他不會博懵。（《太太的情人》截圖）

尺度方面，林偉需要露股，而女主角則要全裸，但並沒有「進入」的環節。不過林偉只拍過兩、三部三級片就沒有再拍，他機緣巧合下去了無綫拍《都市童話》，「我自己話唔拍三級片嘅，你嗰頭喺電視做個純潔小男孩，一陣間套戲上畫又露屁股，冇理由㗎嘛。」

林偉前陣子拍劇被指暴瘦似病人，他解釋3月時患胃炎略為清減，加上劇組給的西裝較大件，看起來鬆泡泡；但他表示自己近月身體狀況幾好，叫大家無需關心。

超級孝順仔 每日赴養老院照顧病母

進入電視圈後的生涯，讀者應該都頗清楚，林偉先後效力無綫、亞視，也曾北上發展，不過總是飾演花花公子、江湖中人、反派之類，近年最為熟悉的當然是「猜Fing」。但對於「定型」他並沒抗拒，「電視演員有咩call唔抗拒？做好個角色得啦！」不過，螢幕上的林偉，跟他本人絕對有著兩極反差，私下的他絕對是個侍母至孝的超級孝順仔。

林偉在《使徒行者》飾演「猜Fing」深入民心，一打十畫面成為佳話，他直認欣慰，至少這角色挈他在內地發展，而他連小紅書的用戶名都改成「猜Fing」。（《使徒行者》劇照）

林爸爸在林偉中學時離世，母親於是肩負起養家責任，要重投工作賺錢，孻仔林偉跟著她四圍打工賺外快，那時他朝早做清潔、下午返學、晚間就抹的士，「去聯誼會、枱波啲地方做清潔，擒到好高抹吊扇、抹廚房、拖地、掃地簡單嘢，好長時間都係咁。」林偉大半世人都跟母親同住，直至對方80幾歲因身體退化、患癌、行動不便等要入住養老院為止。儘管如此，林偉還是盡可能每日都去探望母親，「我差唔多日日都花個幾兩個鐘睇佢，就算佢講唔到咩，我都同佢傾偈、按摩、講笑，次次都係講嗰啲嘢，氹佢瞓覺，佢開心咪得囉。」

林偉自小與母親同住大半世，即使母親後來入住養老院，他還是每日花兩小時去探望。（林偉微博）

疫情滯留內地 無法見母親最後一面成最大遺憾

即使後來母親腦退化，但林偉相信有些事母親始終沒有忘掉，「有啲嘢真係唔記得咗，但係我相信有啲嘢佢係記得嘅，因為我成日陪住佢、睇住佢，啲人一講『阿偉嚟啦！』佢即刻擘大眼，有啲少見啲嘅人佢未必有咁嘅反應。」無奈母親始終年事已高，兩年前還是與世詳辭，這亦為林偉帶來生命中一個莫大遺憾。

林偉無法見母親最後一面，使他深感遺憾。（葉志明攝）

當時林偉因工作和疫情未通關等緣故，暫居番禹，當收到家中消息指母親似乎快要支持不住，任林偉再焦急無奈也好，也只能隔著冰冷的屏幕、透過視像見她最後一面，「不嬲我喺佢身邊最多時間陪佢，但係佢走嘅時候我唔喺佢身邊，我啲阿姐阿哥全部喺佢身邊。視像睇到佢臨走個時刻，好難受，而家條片都仲喺度，但係我唔敢睇，一睇我就忍唔到。媽咪最後嗰剎那都陪唔到佢，人生有啲遺憾。」

除了對家中長輩有心，林偉（左）也不時去養老院做義工，善心爆棚。（林偉提供）

拍三級片惹鄰居閒話 母親出聲力撐

林偉坦言：「突然間冇咗阿媽喺身邊，真係好唔慣，睇咗佢幾十年。」但亦只得安慰自己，或許是身處另一個世界的父親，比自己更需要母親陪伴。他後來亦覺悟到，人生大概要有遺憾才會令你記得這件事，「如果太過完美可能你一陣間已經唔記得咗，所以我到而家都仲記得我細細個跟住我阿媽，點樣相處，喜怒哀樂，點樣同阿媽頂頸、好多往事。」

林偉說母親教識自己老實、乾淨，至少母親整輩子名聲都是好，亦冇偷呃拐騙。（葉志明攝）

記憶中的林母是個很強勢、不容許人欺負其老公、仔女的人，會替家人出頭，很保護家人。想當初林偉拍三級片，左鄰右里當然多意見，但母親採取的是「點都唔可以輸個勢！」的態度，「我媽咪從來一句都冇鬧過我，佢同人講：『賺錢吖嘛！唔係點呀！唔使食？』人哋話你個仔冇用，你唔可以話『係呀，我個仔真係冇用』，佢係主動話：『關你咩事呀？又唔係你個仔！』」

林偉拍三級片，母親沒反對過半句，面對他人閒話時更力撐自己，跟他人說：「關你咩事！」（葉志明）

任性錯失上位機會 首拍劇已熄機失場

林偉出道不久其實已經做男主角，但筆者曾聽說他本來可以上位，不過卻因性格而錯失機會，林偉直認自己任性愛自由，不喜歡就不會做，又透露當年王心慰監製找他拍第一套劇《天橋》，自己神推鬼㧬、不知就裡便答應，到頭來卻沒法適應進劇組後那種不分晝夜的生活，「我試過唔去開工，嗰陣冇電話，用Call機，我唔覆機，因為捱咗幾日幾夜太辛苦喇，朝頭早熄咗Call機瞓覺，你話我幾衰？後尾我同王心慰監製講聲好對唔住佢，非常唔識諗，佢話我Book咗架水車，幾千蚊，你Call機都唔開，唔嚟拍！我知鬼咩？咁細個，係咁㗎啦！」

林偉拍《天橋》時因太累就任性熄機，但王心慰監製鬧完他之後，仍然再給他拍劇機會。（《天橋》劇照）

而講到「不擅打關係」等，大概也是林偉事業受阻的因素之一，他甚至用「倔擂槌」形容自己，試過跟高層同車幾個鐘，整車人聊得興高采烈，他卻全程不發一言，又提到：「我唔係好識太多讚美說話，開工就開工，收工就收工，有時同事話應該去幾多樓行吓，冇㗎喎，之前藝員科有啲同事話得閒去亮下相，我話冇嘢做上去做咩？好奇怪㗎嘛！」

講到為何林偉總是做反派，他說：「TVB好似執中藥咁，呢件呀、呢件啦，或者邊個得閒，爭Show、邊個Show多得滯，有時真係咁樣揀角色。」（葉志明攝）

內疚曾發火鬧狗仔隊 廿幾年仍耿耿於懷

林偉提到，母親在他年輕時，總是很擔心他在外頭與人打架、撩是鬥非，但他明明就是個沒甚脾氣的人，很少無緣無故發嬲。說到此時，他忽然自爆95年在台灣發生的一件內疚事，讓他耿耿於懷至今，那時他跟有「瓊瑤首席玉女」之稱的陳德容同公司，兩人去完公司派對從五星級酒店步出，突然有個講廣東話、疑是狗仔隊的人舉著相機狂影，「又唔聲唔聲，又問我哋『做咩呀？今日咩活動呀？』我當時好激氣鬧佢，你突然間衝出嚟『嚟嚓嚓嚓嚓嚓』，嚇親我哋，又唔知佢咩人。後尾聽佢講廣東話，唔知邊間報館，我冇乜點同佢採訪，鬧咗佢幾句，都幾大脾氣，我冇控制到自己情緒，佢好冇癮走咗。」

林偉雖然很少發脾氣，但主動提起95年他對狗仔隊發火一事，指非常抱歉，希望對方會看到這個報道。（葉志明攝）

林偉沒留意最終報道有否刊登，但多年後他認識多了記者朋友，慢慢理解到對方也有交料壓力，就對自己當初大動肝火感到相當抱歉，他表示：「人哋都係工作，何必咁大脾氣？我到而家都覺得我唔應該咁樣鬧呢個記者，真係唔啱，應該要同佢講聲對唔住，非常之唔好意思，當初太細個，唔識處理自己情緒。（過咗幾十年你都記得，證明呢個事件好深刻？）係呀，就算我死鬼咗都係一個遺憾，我唔應該咁對人，人哋冇錯，做嘢咋嘛，唔可以因為影幾張相照到你隻眼就發脾氣，而且又冇傷害性。」

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