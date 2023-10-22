梁朝偉人前人後極社恐　劉嘉玲舊訪問揭他一習慣「完全與人隔絕」

61歲梁朝偉在影壇極具地位，曾三度奪下金馬獎影帝，更於威名遠播的國際康城影展上稱帝，日前還在威尼斯影展榮獲終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮的華人演員，不過，螢光幕前的梁朝偉英姿颯爽，私下卻是超級社恐，幾乎都是老婆劉嘉玲代替她社交。網友近日再挖出劉嘉玲接受媒體訪問，曾曝梁朝偉私自看電影時，都會一次買6個位置，完全與人隔絕。



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大陸微博近日廣傳劉嘉玲2018年受訪的對話，當時她正在宣傳電影《阿修羅》，談論到老公梁朝偉時，她爆料，梁朝偉經常早上10點獨自跑去看電影，每次都會買六張電影票，除自己的座位，還會包下前後左右各兩張。至於老公為何這麼做？劉嘉玲笑說：「他怕人家打擾他吧。」極有梁朝偉的作風。

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事實上，梁朝偉在檯面上有許多社恐瞬間，像是之前夫妻檔面對記者時，劉嘉玲展現自信和霸氣，手緊拉著梁朝偉一起，但梁朝偉靦腆微笑並揮手幾下後，下秒便掉頭就走，劉嘉玲便看向記者，並爆笑指著老公，隨後也小跑步跟在老公旁邊，夫妻倆互動相當可愛。

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