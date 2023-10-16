61歲梁朝偉首度入圍金雞獎影帝 一關鍵惹網民熱議：誰敢頒給他？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
第36屆大陸電影金雞百花獎昨日（15號）公布入圍名單，奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》提名9項封冠，《無名》共提名8項緊追在後，而此部片也是出道超過40年的梁朝偉主演，他憑《無名》提名最佳男主角，也是他首次角逐金雞獎。
各獎項最受矚目的除了梁朝偉以《無名》力抗黃渤《學爸》，爭奪男主角，還有大陸26歲頂流偶像王一博也以《無名》角逐最佳男配角，另外他參與演出的《長空之王》也有5項提名，備受討論。
【圖輯】點圖放大看更多《無名》劇照👇👇👇
+17
有趣的是，許多網民也熱議：「比起梁朝偉獲獎與否，更好奇誰敢頒獎給梁朝偉」？因為梁朝偉在影壇的地位崇高，他多年來獲得5次香港電影金像獎最佳男主角，3次金馬獎最佳男主角，也是擁有這兩項榮譽最多的男演員。今年第80屆威尼斯影展更頒發「終身成就金獅獎」給他，不禁讓大家討論起金雞獎對於梁朝偉的意義。
【圖輯】點圖放大看電影《無名》短評👇👇👇
+3
不過不管入圍什麼講就是肯定，沒入圍的片也成為討論焦點，上屆金雞影帝朱一龍主演的懸疑片《消失的她》，以及張藝興、金晨主演的大陸犯罪劇情片「孤注一擲」亦沒有入圍，被視為大遺珠。頒獎典禮將於11月4日在福建廈門舉行。
【同場加映】金馬獎｜梁朝偉曾奪3次影帝成最強過江龍 盤點5大演員創金馬紀錄（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
金手指｜梁朝偉被問MBTI唔識答 劉德華借劉嘉玲過橋一招解圍梁朝偉傳秘戀程瀟即被起底舊情史 揭張曼玉曾被吻到「全身發抖」梁朝偉緋聞女友25歲程瀟情史逐個數 被傳介入他人婚姻非首次梁朝偉《悲情城市》4月重映！5套2023必睇台片《鬼家人》笑中有淚關於我和鬼變成家人的那件事｜60歲的他曾讓劉德華梁朝偉淪為配角張國榮逝世20年｜梁朝偉揭《春光乍洩》這幕是即興 一哭成就經典
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】