61歲梁朝偉首度入圍金雞獎影帝　一關鍵惹網民熱議：誰敢頒給他？

第36屆大陸電影金雞百花獎昨日（15號）公布入圍名單，奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》提名9項封冠，《無名》共提名8項緊追在後，而此部片也是出道超過40年的梁朝偉主演，他憑《無名》提名最佳男主角，也是他首次角逐金雞獎。



各獎項最受矚目的除了梁朝偉以《無名》力抗黃渤《學爸》，爭奪男主角，還有大陸26歲頂流偶像王一博也以《無名》角逐最佳男配角，另外他參與演出的《長空之王》也有5項提名，備受討論。

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有趣的是，許多網民也熱議：「比起梁朝偉獲獎與否，更好奇誰敢頒獎給梁朝偉」？因為梁朝偉在影壇的地位崇高，他多年來獲得5次香港電影金像獎最佳男主角，3次金馬獎最佳男主角，也是擁有這兩項榮譽最多的男演員。今年第80屆威尼斯影展更頒發「終身成就金獅獎」給他，不禁讓大家討論起金雞獎對於梁朝偉的意義。

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不過不管入圍什麼講就是肯定，沒入圍的片也成為討論焦點，上屆金雞影帝朱一龍主演的懸疑片《消失的她》，以及張藝興、金晨主演的大陸犯罪劇情片「孤注一擲」亦沒有入圍，被視為大遺珠。頒獎典禮將於11月4日在福建廈門舉行。

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