梁朝偉老婆視覺流露超可愛一面勁幸福　劉嘉玲洩夫妻獨特甜蜜暱稱

現年61歲的國際影帝梁朝偉(偉仔)與老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛35年,至今一直十分恩愛,然而早前竟突然傳出偉仔祕密交往現年25歲的女歌手程瀟,傳聞震驚各界!而事件中的女主角程瀟也火速否認了有關傳聞,直指:「假得離譜。」來澄清失實謠傳。偉仔隨後亦發出聲明斥責有關謠言全屬虛構、惡意造謠及歪曲事實,他與太太劉嘉玲婚姻生活一直安好。

偉仔和嘉玲一向恩愛。(vcg)

而事實上,有關的不實傳聞根本沒有影響到偉仔和嘉玲的夫妻感情,兩人依舊深愛着彼此,經常拍拖出雙入對,恩愛之情羨煞旁人。嘉玲亦繼續不時於社交網分享她和老公的生活點滴,為大家更新他倆的近況。早前嘉玲就post了一段短片,片中影住偉仔坐在餐桌前用餐,桌上放了一碟烤尖椒,他正在品嚐。此時傳來了嘉玲的聲音問道:「好唔好味呀,梁朝偉?」直呼老公全名。偉仔即望向鏡頭點點頭,並豎手指公讚好,流露出一斫童真,表情極之可愛。就連他身旁陪食的上山詩鈉女兒Hilary亦不禁笑起來。

+ 2

嘉玲這段老婆視覺短片輕易吸like逾40萬,且引起了網民熱議。有網民就留言表示:「從妳手中拍的梁朝偉、他望住你總是覺得佢份外甜蜜😍 其他人拍唔到呢個效果,最鐘意睇到👍🏻」、「only with U,he is so cute ~」、「😂😂😂超可愛的比讚👍」、「從偉仔眼中看見幸福二字」、「梁朝偉一把年紀眼神還流露出孩子純真的樣子😍」。

偉仔同嘉玲真係好恩愛。(ig圖片)

點擊睇呢段短片: