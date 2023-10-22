Justin Timberlakek有排煩！被爆舊情史　婚姻、N'Sync復出現危機

前女友果然是最恐怖的生物？昔日的「小甜甜」、今日的豪放女布蘭妮（Britney Spears），在下周即將正式上市的回憶錄《The Woman In Me》中驚曝曾為年少時的男友賈斯汀（Justin Timberlake）墮胎，因為Justin認為他們還太年輕、無法承擔當父母的責任，這下子讓早就和謝茜嘉比爾（Jessica Biel）結婚、有了兩個兒子的Justin 陣腳大亂，偏偏他原本還計劃今年秋冬要與過往N'Sync的團員大合體推出新的表演，也有最新一集的《魔髮精靈》動畫電影要上映，結果Britney Spears這麼一爆料，全部的焦點都在這件陳年往事上，據知情人士透露：「對他來說，在這個時機被爆料真的是糟糕至極。」



Justin Timberlake與Britney Spears曾是美國少男少女心目中的「金童玉女」，不料兩人沒能真的結婚就算了，分手還鬧到變醜聞，Justin之後公開調侃曾經「睡」過Britney Spears，Britney則在公眾眼前崩潰到宛如瘋婆子，被判由父親監管自己的生活長達13年，前年才終於重獲自由。當年Justin對她造成的傷害，現在反過頭來對他自己造成打擊，原本他演藝事業稱得上一帆風順，從 N'Sync 單飛後變得更紅，還順利跨進電影圈，在與Jessica Biel結婚後也沒有流失女性粉絲，照樣是演藝圈的紅牌男神，但隨着Britney谷底翻身，兩人的命運開始黃金交叉，Justin反而出現了家庭與事業的危機。

早先Justin一度在拍攝Apple TV自製電影的過程中，傳出與女演員「深夜握手」喝酒聊天的風波，當時已經造成Jessica Biel高度不滿、婚姻陷入危機，疫情期間兩人設法修補關係，也又生了個兒子，卻沒有完全和好，現在似乎婚變的可能性轉小，Britney又來這麼一手，Jessica Biel不可能沒有任何反應。而知情者表示，Justin自己都不確定有沒有跟Jessica Biel招認過這件事，因為在他心目中，根本已經是陳年舊事。沒想到正當他想把家庭顧好、準備復出樂壇大計劃的時候，碰到前女友的這一記狠招，真的很難招架，現在一個頭好幾個大。

【圖輯】Britney Spears目前已關閉了她的Instagram，但她早前曾上載不少生活近照👇👇👇

+ 21

延伸閱讀：

遭踢館「我是你的老婆」 周興哲絕美愛妻神反應曝光

布蘭妮分手後靠「大鵰」療情傷 賈斯汀變淫棍猛換床伴

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】