Britney Spears揭Justin Timberlake偷食　出軌對象疑是已婚女星

曾風靡全球的流行天后Britney Spears近年疑似陷入精神疾病，經常在社群做出脫序行為，令粉絲們憂心不已。近日她與舊愛Justin Timberlake的戀情再度被搬上檯面，據消息人士指出，Britney Spears在回憶錄《Woman in Me》爆料曾懷上兩人的結晶，不過男方以「還沒準備好」為由，讓Britney Spears墮胎，震撼彈也掀起轟動。怎料，外媒於18號再爆出，Justin Timberlake還在雙方交往期間，與其他女星有一腿。



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據《TMZ》報導，Britney Spears在《Woman in Me》所記載Justin Timberlake要求墮胎，僅是其中一個章節，還有另一段落踢爆Justin Timberlake偷吃，對象也是一位女星，可由於Britney Spears顧忌對方已組成家庭，不想讓對方難堪，選擇不公布姓名。

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不過，許多粉絲透過兩人於1999年至2002年交往的時間線回推，從而發現在2000年，Justin Timberlake曾被狗仔直擊與All Saints成員Nicole Appleton在車內偷腥，加上這位女歌手也已和Oasis前主唱Liam Gallagher結婚，符合Britney Spears描述的已婚身分，猜測小三就是Nicole Appleton。即便謠言滿天飛，Justin Timberlake和女方仍未做出任何回應。

All Saints成員Nicole Appleton。（Getty Images）

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