Britney Spears自爆墮胎後作曲藏真相　令舊歌《Everytime》翻Hit

Britney Spears的最新回憶錄《Woman in me》即將於本月24日上架,日前Britney接受外媒訪問時,自爆多年前與Justin Timberlake交往時曾懷孕,但是她只有19歲,最後雖然兩人同意墮胎,但在書中就表示自己非常深愛Justin,更期望能與對方組織家庭,對於墮胎一事,是人生中最痛苦的事情。

Britney Spears自傳將於本月24日上架。

對於Britney墮胎一事,引發大批網民討論。據傳,Britney當年首次嘗試作曲的大熱作品《Everytime》就是獻給Justin及未能出世的小孩。傷感的歌詞中透露了Britney的心聲,包括「Every time I try to fly I fall, without my wings, I feel so small」、「Every time I see you in my dreams, I see your face, It's haunting me.」似乎都在暗指這段傷心的過往。

據傳,Britney當年首次嘗試作曲的大熱作品《Everytime》就是獻給Justin及未能出世的小孩。(MV畫面)

詞裡行間都聽得出Britney的心痛。(MV畫面)

(MV畫面)

有網民翻看Britney十多年前獻唱這首歌的Live片段,都表示獻唱期間都感受到Britney的傷感,更令這首歌重返Apple Music Top100的位置。另外,Britney自爆墮胎後,Justin Timberlake暫時還未有任何回應。