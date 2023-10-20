Britney Spears自爆墮胎後作曲藏真相　令舊歌《Everytime》翻Hit

Britney Spears的最新回憶錄《Woman in me》即將於本月24日上架，日前Britney接受外媒訪問時，自爆多年前與Justin Timberlake交往時曾懷孕，但是她只有19歲，最後雖然兩人同意墮胎，但在書中就表示自己非常深愛Justin，更期望能與對方組織家庭，對於墮胎一事，是人生中最痛苦的事情。

Britney Spears自傳將於本月24日上架。

對於Britney墮胎一事，引發大批網民討論。據傳，Britney當年首次嘗試作曲的大熱作品《Everytime》就是獻給Justin及未能出世的小孩。傷感的歌詞中透露了Britney的心聲，包括「Every time I try to fly I fall, without my wings, I feel so small」、「Every time I see you in my dreams, I see your face, It's haunting me.」似乎都在暗指這段傷心的過往。

據傳，Britney當年首次嘗試作曲的大熱作品《Everytime》就是獻給Justin及未能出世的小孩。（MV畫面）

詞裡行間都聽得出Britney的心痛。（MV畫面）

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有網民翻看Britney十多年前獻唱這首歌的Live片段，都表示獻唱期間都感受到Britney的傷感，更令這首歌重返Apple Music Top100的位置。另外，Britney自爆墮胎後，Justin Timberlake暫時還未有任何回應。