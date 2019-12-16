Justin Timberlake疑搭上女拍檔　邀老婆Jessica Biel探班證清白

美國天王Justin Timberlake（JT）除了唱歌出色，演技都不錯，不過最近JT在拍攝電影《Palmer》期間，被外國傳媒拍得跟戲中女主角Alisha Wainwright在酒吧表現親密，而引發軒然大波。雖然早前他已在社交平台澄清自己沒有出軌，並為酒後失態而公開向太太Jessica Biel及家人道歉。為了繼續補鑊，JT邀請了太太親身到訪片場，力證自己跟Alisha沒有過火舉動。

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JT跟Alisha於上月被拍到在新奧爾良一間酒吧的露台有親密行為，期間JT拖着對方的手放在自己的大腿上，其後兩人跟抓住雙手把玩。當時JT被拍的沒有戴上婚戒，更喝得醉醺醺，兩人在露台逗留不夠1小時後回到室內。事件曝光後，隨即成為外國娛樂圈的熱話，因為JT跟Jessica Biel結婚7年，並誕下一子，而兩人亦不時上載甜蜜照。有消息指JT為了繼續補鑊，昨日再邀請太太Jessica Biel探班，力證沒有跟Alisha有過火的行為，而Jessica日前已公開表示支持老公。

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現年30歲的Alisha Wainwright在2012年開始在美劇《Criminal Minds》及《Lethal Weapon》，最近在Netflix超英劇《Raising Dion》中擔任主角而嶄露頭角。另外，她起初在大學修讀植物學，並為博物館進行實地考察，可惜因為爭取不到資金繼續進行研究而被迫擱置。其後，在偶然的機會下才入行。