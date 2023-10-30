內地最強小三被指借懷孕迫走阿里巴巴蔣凡太太　突然貼單人大肚相

內地網紅張大奕曾有「最強小三」之稱，3年前她因被爆戀上身為人夫的淘寶天貓總裁蔣凡，被正宮公開斥罵，當時更有指她藉大肚迫宮坐正。時隔3年，張大奕昨日（29日）突然在社交平台貼大肚相，經手人係邊個？



張大奕曾有「最強小三」之稱。（IG@milksmellbest）

模特兒出身的內地網紅張大奕，曾獲選為《時代雜誌》最具影響力的25位網絡名人榜，但20年她被傳搭上已婚的淘寶天貓總裁蔣凡，蔣凡的太太以「花花董花花」的網名力數張大奕：「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」而事件曝光後，蔣凡更被阿里巴巴踢出合夥人及降職，由總裁降職至副總裁，儘管蔣凡否認出軌，但事件早已被網民當成真人版《夫妻的世界》般觀看。

當年張大奕拍服裝開箱片時，身穿鬆身衫，她拿起性感吊帶衫時，助理笑說：「妳現在懷孕了，應該不能穿！」影片成為一時佳話，網民紛紛推測她是否要藉大肚迫走元配。事隔三年，蔣凡已成為阿里巴巴國際數字商業CEO，重新成為合夥人；而此時張大奕突然宣布大肚，更貼上多張孕照！相中不見任何男士，只得她和愛犬，她寫上「#mothertobe」，表示即將做媽媽。

張大奕近日貼上孕照，相中只見她和一隻狗狗。（IG@milksmellbest）

張大奕現時陀B約6個月。（IG@milksmellbest）

不過，原來她7月中已經跟地產富二代領證結婚，現時懷孕約6個月。而今年8月，她宣布陀B喜訊時就自爆算高齡產婦，所以說話和站立很容易喘氣，而值得留意的是，她強調：「這真是我這輩子第一次懷孕！」再度撇清和蔣凡的傳聞。

張大奕今年7月宣布結婚，新郎並不是蔣凡。（微博@張大奕）