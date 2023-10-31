Jisoo恢復單身後IG曬「情侶小物」標註BLACKPINK一成員曬姊妹情

南韓人氣女團BLACKPINK中的成員Jisoo才剛宣布與演員安普賢交往中，不過才事隔3個月就閃電分手，經紀公司表示由於聚少離婚，因此決定退回朋友關係，也讓粉絲議論紛紛。而在分手消息公開之後，Jisoo的社群平台都沒有更新貼文，終於等到最近她曬出自己換上瑜珈品牌的服飾，更在IG Story以「情侶look小物」標記另一位成員Lisa，讓粉絲直呼：「沒有什麼比成員感情更重要！」



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Jisoo樂曬情侶小物

Jisoo最近曬出瑜珈品牌的服飾，只見她換上全身黑的一身運動勁裝，把一頭烏黑長髮給放下來，就算沒有看鏡頭依然感受得到女神的氣場全開。其中包包上的掛飾也引人注意，她特地標記該兔兔吊飾並且標註Lisa，同時寫下「情侶look」展現好姊妹的感情。據悉先前Lisa在巴黎瘋馬秀表演時，Jisoo也是從頭到尾都是力挺態度，不被外界輿論影響。

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不過最近BLACKPINK話題持續，其中大家最關注的莫過於四位成員的未來動向以及是否續約。外傳所有成員中只有Rosé會繼續留在YG。韓媒《Business Post》報導，有業界人士向韓媒透露，最快在3週內、11月中就會有結果。另外與BLACKPINK合作多年的御用歌曲製作人Bekuh Boom日前已宣布離開老東家，結束與YG娛樂長達11年的合作關係。外界猜測可能其他成員也為因此出走。

Jisoo分享跟Lisa的情侶小物。（截圖）

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