Angelababy陷瘋馬秀爭議疑遭2個陸綜封殺　消失半個月微博講呢啲

當紅南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa演出法國巴黎三大秀之一的瘋馬秀（Crazy Horse），但Lisa出演瘋馬秀在陸網引起極大爭議、負評，喊退粉，引發網友抨擊到場看秀的藝人，甚至還有網友認為他們需要被封殺退出演藝圈，疑似到場觀看的Angelababy，更傳出被節目《奔跑吧》和《聽說很好吃》封殺，時隔半個月，她也終於發聲，貼出風景照，喊話：「我們一直在路上！」引起網友熱議。



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Angelababy陷入瘋馬秀爭議之後，常駐多年的節目《奔跑吧》宣布Angelababy因為行程衝突而缺席錄製，不過有網友公開了跑男的最新家族表，發現上面並沒有Angelababy的照片，但同樣未參與錄製特別季的宋雨琦仍有在上面。

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另一節目《聽說很好吃》先前也以亞運會為由停播，不過有網友發現，原定播出的預告中，Angelababy原本坐在楊迪身邊，但播出之後她直接消失。雖然有粉絲幫忙澄清「楊穎原本就沒有參與這一期，之前播出的是第九期節目預告，而14號晚播出的則是第十期」，卻被網友打臉「意思是baby錄的那一期，連播都不能播了嗎？」，質疑仍是封殺。

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雖然Angelababy始終沒有發聲澄清，不過神隱半個月的她，突在社群發出一系列風景照，寫下「踏足高原，心懷感恩。我想青春是心境，是用來奮鬥的，我們一直在路上」，所屬工作室也轉發「用奮鬥書寫青春，許歲月以不朽的光榮」，表明心境依舊不錯。

Angelababy曬出風景照。（微博截圖）

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